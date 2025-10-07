Україна обговорила з G7 термінову підтримку перед зимою - Міненерго

Україна веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення підтримки енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Основна увага зосереджена на відновленні пошкоджених об’єктів та підвищенні стійкості системи до можливих нових загроз. Про це інформує Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із представниками країн G7+, де сторони обговорили пріоритетні потреби сектору та можливі додаткові механізми міжнародної підтримки.

Обговорення стало продовженням екстреного засідання Групи G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час росія завдала нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що знову загострило ситуацію в прифронтових областях. Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки атак і перебіг відновлювальних робіт.

У поточному році ворог змінив тактику, але не наміри. росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території у суцільну темряву та холод. Серед цілей ворога й українська газова інфраструктура. Наголосила, що для нас важлива будь-яка допомога партнерів для відновлення та посилення захисту інфраструктури, накопичення резервів обладнання, а також сприяння в створенні додаткових запасів імпортованого природного газу напередодні зими. Ми вдячні союзникам за вже надану підтримку - зауважила Світлана Гринчук.

За її словами, вже сформований перелік першочергових потреб для підтримки енергетичної стійкості, який буде переданий Групі G7+.

"Постачання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, додаткові фінансові ресурси, допомога у швидкому пошуку, доставці та встановленні обладнання, яке може функціонально замінити пошкоджене, - серед наших пріоритетів. Вдячна за почуті сьогодні слова підтримки від міжнародних партнерів, готовність посилювати співпрацю в межах діючих механізмів та шукати нові інструменти зміцнення нашої енергетичної стійкості", - наголосила Світлана Гринчук.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку, де обговорили ситуацію з енергетикою в регіонах та розгортання ППО. Він дав чіткі завдання щодо об'єктів генерації та додаткового обладнання для підготовки до зими.

