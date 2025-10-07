Україна обговорила з G7 термінову підтримку перед зимою - Міненерго

$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 15301 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 34782 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 32758 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 35964 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 66606 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 30954 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37881 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65163 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76877 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92190 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
США розблокували можливість закупівлі Patriot, тепер все залежить від фінансування програми PURL – Зеленський6 жовтня, 14:40 • 5238 перегляди
Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка триваютьPhoto6 жовтня, 14:59 • 10665 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 6 жовтня, 16:40 • 12004 перегляди
Шмигаль і прем’єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛАPhoto6 жовтня, 16:54 • 3344 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 6444 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 29883 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 39803 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 66608 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 181290 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 109310 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Європа
Нідерланди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 6484 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 64745 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 61246 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 136826 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 68589 перегляди
Forbes
Су-30
МіГ-31
Су-24
Свіфт

Україна обговорила з G7 термінову підтримку перед зимою - Міненерго

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо посилення підтримки енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Міністерка енергетики Світлана Гринчук обговорила пріоритетні потреби та додаткові механізми допомоги з представниками країн G7+.

Україна обговорила з G7 термінову підтримку перед зимою - Міненерго

Україна веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення підтримки енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Основна увага зосереджена на відновленні пошкоджених об’єктів та підвищенні стійкості системи до можливих нових загроз. Про це інформує Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із представниками країн G7+, де сторони обговорили пріоритетні потреби сектору та можливі додаткові механізми міжнародної підтримки.

Обговорення стало продовженням екстреного засідання Групи G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час росія завдала нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що знову загострило ситуацію в прифронтових областях. Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки атак і перебіг відновлювальних робіт.

У поточному році ворог змінив тактику, але не наміри. росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території у суцільну темряву та холод. Серед цілей ворога й українська газова інфраструктура. Наголосила, що для нас важлива будь-яка допомога партнерів для відновлення та посилення захисту інфраструктури, накопичення резервів обладнання, а також сприяння в створенні додаткових запасів імпортованого природного газу напередодні зими. Ми вдячні союзникам за вже надану підтримку

- зауважила Світлана Гринчук.

За її словами, вже сформований перелік першочергових потреб для підтримки енергетичної стійкості, який буде переданий Групі G7+. 

"Постачання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, додаткові фінансові ресурси, допомога у швидкому пошуку, доставці та встановленні обладнання, яке може функціонально замінити пошкоджене, - серед наших пріоритетів. Вдячна за почуті сьогодні слова підтримки від міжнародних партнерів, готовність посилювати співпрацю в межах діючих механізмів та шукати нові інструменти зміцнення нашої енергетичної стійкості", - наголосила Світлана Гринчук.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку, де обговорили ситуацію з енергетикою в регіонах та розгортання ППО. Він дав чіткі завдання щодо об'єктів генерації та додаткового обладнання для підготовки до зими.

Свириденко і Схооф обговорили захист і відбудову української енергетичної інфраструктури06.10.25, 17:52 • 2254 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Володимир Зеленський
Україна