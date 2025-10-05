З понеділка буде посилено енергопостачання Шостки - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу 4 жовтня, який пошкодив критичну інфраструктуру, Шосткинська громада отримає посилене енергопостачання з 6 жовтня. У Шостці також розгорнули 125 Пунктів незламності для підтримки населення.
У Шосткінській громаді підсилять постачання електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російського обстрілу у суботу, 4 жовтня. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що за результатами засідання оперативного штабу, вже з понеділка, 6 жовтня, буде підсилене забезпечення енергопостачання Шосткинської громади.
Сьогодні (4 жовтня. - ред.) у Шостці розгорнули роботу 125 пунктів незламності. Люди могли зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої та підтримку
В адміністрації також повідомили, що медики, рятувальники, енергетики, газівники, комунальники, волонтери і влада, спільно координують дії, щоб підтримати людей і забезпечити життєдіяльність громади.
"Організовано гаряче харчування для дітей, усім, хто потребує, надається допомога", - додали в ОВА.
Нагадаємо
4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги.
