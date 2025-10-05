$41.280.00
4 жовтня, 08:29 • 25659 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 71580 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 75614 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 85518 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 107432 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 86915 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 43198 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52563 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35041 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 22231 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
З понеділка буде посилено енергопостачання Шостки - ОВА

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Внаслідок російського обстрілу 4 жовтня, який пошкодив критичну інфраструктуру, Шосткинська громада отримає посилене енергопостачання з 6 жовтня. У Шостці також розгорнули 125 Пунктів незламності для підтримки населення.

З понеділка буде посилено енергопостачання Шостки - ОВА

У Шосткінській громаді підсилять постачання електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російського обстрілу у суботу, 4 жовтня. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за результатами засідання оперативного штабу, вже з понеділка, 6 жовтня, буде підсилене забезпечення енергопостачання Шосткинської громади.

Сьогодні (4 жовтня. - ред.) у Шостці розгорнули роботу 125 пунктів незламності. Люди могли зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої та підтримку

- йдеться у дописі.

В адміністрації також повідомили, що медики, рятувальники, енергетики, газівники, комунальники, волонтери і влада, спільно координують дії, щоб підтримати людей і забезпечити життєдіяльність громади.

"Організовано гаряче харчування для дітей, усім, хто потребує, надається допомога", - додали в ОВА.

Нагадаємо

4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги. 

Атака на пасажирський потяг у Шостці: в ОВА розповіли про стан постраждалих04.10.25, 21:49 • 1498 переглядiв

Віта Зеленецька

Суспільство
Електроенергія
Шостка
Україна
Київ