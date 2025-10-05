$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
С понедельника будет усилено энергоснабжение Шостки - ОВА

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В результате российского обстрела 4 октября, повредившего критическую инфраструктуру, Шосткинская община получит усиленное энергоснабжение с 6 октября. В Шостке также развернули 125 Пунктов несокрушимости для поддержки населения.

В Шосткинской общине усилят поставки электроэнергии из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российского обстрела в субботу, 4 октября. Об этом информирует Сумская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по результатам заседания оперативного штаба, уже с понедельника, 6 октября, будет усилено обеспечение энергоснабжения Шосткинской общины.

Сегодня (4 октября. - ред.) в Шостке развернули работу 125 пунктов несокрушимости. Люди могли согреться, подзарядить телефоны, получить горячие напитки и поддержку

- говорится в сообщении.

В администрации также сообщили, что медики, спасатели, энергетики, газовщики, коммунальщики, волонтеры и власти совместно координируют действия, чтобы поддержать людей и обеспечить жизнедеятельность общины.

"Организовано горячее питание для детей, всем нуждающимся оказывается помощь", - добавили в ОВА.

Напомним

4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке на Сумщине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда. 

Вита Зеленецкая

Общество
Электроэнергия
Шостка
Украина
Киев