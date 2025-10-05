С понедельника будет усилено энергоснабжение Шостки - ОВА
Киев • УНН
В результате российского обстрела 4 октября, повредившего критическую инфраструктуру, Шосткинская община получит усиленное энергоснабжение с 6 октября. В Шостке также развернули 125 Пунктов несокрушимости для поддержки населения.
В Шосткинской общине усилят поставки электроэнергии из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российского обстрела в субботу, 4 октября. Об этом информирует Сумская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по результатам заседания оперативного штаба, уже с понедельника, 6 октября, будет усилено обеспечение энергоснабжения Шосткинской общины.
Сегодня (4 октября. - ред.) в Шостке развернули работу 125 пунктов несокрушимости. Люди могли согреться, подзарядить телефоны, получить горячие напитки и поддержку
В администрации также сообщили, что медики, спасатели, энергетики, газовщики, коммунальщики, волонтеры и власти совместно координируют действия, чтобы поддержать людей и обеспечить жизнедеятельность общины.
"Организовано горячее питание для детей, всем нуждающимся оказывается помощь", - добавили в ОВА.
Напомним
4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке на Сумщине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда.
