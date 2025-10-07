Нафтогаз возобновил газоснабжение Шостки и окрестных сел после российских атак
Специалисты Группы Нафтогаз возобновили газоснабжение 33 тысячам абонентов Шостки и окрестных населенных пунктов. Это произошло после массированных российских атак на гражданскую инфраструктуру города.
Специалисты Группы Нафтогаз возобновили газоснабжение Шостки после массированных российских атак на гражданскую инфраструктуру города. Об этом сообщил на своей Facebook-странице председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает УНН.
Аварийные работы продолжались сутки. По состоянию на сейчас 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме. Возобновлено также газоснабжение окрестных населенных пунктов - Богданки, Ображеевки, Ковтунового, Мироновки, Крупца и Шкирмановки
В поселке Воронеж подача газа возобновится после завершения ремонта на одном из поврежденных газовых объектов. Работы на нем продолжаются.
В результате российского обстрела 4 октября, повредившего критическую инфраструктуру, Шосткинская община получит усиленное энергоснабжение с 6 октября. В Шостке также развернули 125 Пунктов несокрушимости для поддержки населения.
4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке на Сумщине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда.