Нафтогаз возобновил газоснабжение Шостки и окрестных сел после российских атак

Специалисты Группы Нафтогаз возобновили газоснабжение Шостки после массированных российских атак на гражданскую инфраструктуру города. Об этом сообщил на своей Facebook-странице председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает УНН.

Аварийные работы продолжались сутки. По состоянию на сейчас 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме. Возобновлено также газоснабжение окрестных населенных пунктов - Богданки, Ображеевки, Ковтунового, Мироновки, Крупца и Шкирмановки - сообщил Корецкий.

В поселке Воронеж подача газа возобновится после завершения ремонта на одном из поврежденных газовых объектов. Работы на нем продолжаются.

В Шостке восстановлено электроснабжение в части домов, остальные получают свет по графику

Напомним

В результате российского обстрела 4 октября, повредившего критическую инфраструктуру, Шосткинская община получит усиленное энергоснабжение с 6 октября. В Шостке также развернули 125 Пунктов несокрушимости для поддержки населения.

4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке на Сумщине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда.