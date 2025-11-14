Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто
Київ • УНН
На Сумщині 20-річний юнак на замовлення рф підпалював військові авто, шукаючи "легкі заробітки" для погашення кредитів. Він підпалив три автівки протягом травня-червня 2025 року, був затриманий під час спроби підпалу третього автомобіля.
Встановлено, що молодик шукав роботу і натрапив в одному з месенджерів на пропозицію ворога палити авто українським військовим за грошову винагороду. Для виконання завдань ворога він підшукував відповідні транспортні засоби у Шостці Сумської області.
Зловмисник підпалював їх за допомогою легкозаймистої суміші.
Протягом травня-червня 2025 року юнак підпалив три автівки. Всі вони були суттєво пошкоджені. Під час спроби підпалу третього автомобіля його затримали правоохоронці на місці злочину та попередили загоряння авто.
Свої дії обвинувачений пояснив тим, що має велику заборгованість за кредитами, відтак терміново потрібні були кошти.
Прокурори Шосткинської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного юнака (ч. 2 ст. 15/ ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України).
На вирок суду він чекає під вартою.
18-річний юнак у Києві, виконуючи завдання спецслужб рф, підпалив автомобілі біля заправки в Оболонському районі. Замість військових авто він спалив цивільні Mercedes-Benz та BMW, а також пошкодив Hyundai, тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.
