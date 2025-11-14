Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15269 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27290 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24619 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23151 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20729 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16128 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38864 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31603 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53258 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38863 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31602 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28847 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53258 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12219 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38863 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17527 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34191 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30047 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто

Київ • УНН

 • 2698 перегляди

На Сумщині 20-річний юнак на замовлення рф підпалював військові авто, шукаючи "легкі заробітки" для погашення кредитів. Він підпалив три автівки протягом травня-червня 2025 року, був затриманий під час спроби підпалу третього автомобіля.

Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто

На Сумщині 20-річний юнак на замовлення рф підпалював військові авто. Обвинувальний акт щодо зловмисника прокурори Шосткинської окружної прокуратури направили до суду.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Деталі

Встановлено, що молодик шукав роботу і натрапив в одному з месенджерів на пропозицію ворога палити авто українським військовим за грошову винагороду. Для виконання завдань ворога він підшукував відповідні транспортні засоби у Шостці Сумської області.

Зловмисник підпалював їх за допомогою легкозаймистої суміші.

Протягом травня-червня 2025 року юнак підпалив три автівки. Всі вони були суттєво пошкоджені. Під час спроби підпалу третього автомобіля його затримали правоохоронці на місці злочину та попередили загоряння авто.

Свої дії обвинувачений пояснив тим, що має велику заборгованість за кредитами, відтак терміново потрібні були кошти.

Прокурори Шосткинської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного юнака (ч. 2 ст. 15/ ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України).

На вирок суду він чекає під вартою.

Нагадаємо

18-річний юнак у Києві, виконуючи завдання спецслужб рф, підпалив автомобілі біля заправки в Оболонському районі. Замість військових авто він спалив цивільні Mercedes-Benz та BMW, а також пошкодив Hyundai, тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.

СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів, які на замовлення фсб нищили авто Сил оборони на Київщині. 31.08.25, 03:11 • 4953 перегляди

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Шостка
Україна
Київ