Ексклюзив
11:47 • 1180 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 2106 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 8276 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 9726 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 15029 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 24259 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 36658 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 45790 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 37597 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 36025 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Російські війська атакували ударними БпЛА спортивну школу в Шостці, де тренувалися діти. Усіх оперативно евакуювали, поранених немає. Також ворог обстріляв Середино-Будську громаду, поранивши 76-річну жінку.

рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА

Армія рф атакувала ударними БпЛА спортивну школу в Шостці, де саме тривало тренування дітей. Усіх оперативно евакуювали в безпечне місце. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей. Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. росіяни спрямували туди два БпЛА. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає 

- повідомив Григоров.

За його словами, усі наслідки атаки уточнюються.

Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади, додав Григоров.

Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Якнайшвидшого одужання постраждалій 

- резюмував він.

Окупанти скинули авіабомбу на магазин у Сумській області: дві жінки загинули11.12.25, 13:48 • 3032 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Шостка