рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували ударними БпЛА спортивну школу в Шостці, де тренувалися діти. Усіх оперативно евакуювали, поранених немає. Також ворог обстріляв Середино-Будську громаду, поранивши 76-річну жінку.
Армія рф атакувала ударними БпЛА спортивну школу в Шостці, де саме тривало тренування дітей. Усіх оперативно евакуювали в безпечне місце. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей. Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. росіяни спрямували туди два БпЛА. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає
За його словами, усі наслідки атаки уточнюються.
Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади, додав Григоров.
Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Якнайшвидшого одужання постраждалій
