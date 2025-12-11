Окупанти скинули авіабомбу на магазин у Сумській області: дві жінки загинули

Армія рф скинула керовану авіабомбу на магазин у Сумській області, загинула продавчиня та місцева жителька. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Черговий цинічний удар росії по Сумщині. У Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди. На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів

За його словами, ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Крім того, постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.

Ворог свідомо б’є по тому, що мало би бути безпечним для життя. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив близьких. Бережіть себе