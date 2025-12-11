Окупанти скинули авіабомбу на магазин у Сумській області: дві жінки загинули

$42.280.10
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 324 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 3332 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 6800 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 19949 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 17539 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 19037 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 27506 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 41597 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 36626 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф11 грудня, 03:31
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомо11 грудня, 04:03
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex11:11
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex11:11
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 19950 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму10 грудня, 16:30
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Лавров Сергій Вікторович
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Державний кордон України
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10 грудня, 12:35
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті10 грудня, 12:19
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше10 грудня, 10:30
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Опалення

Окупанти скинули авіабомбу на магазин у Сумській області: дві жінки загинули

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Російські війська скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумської області. Загинули продавчиня та місцева мешканка, ще двоє людей постраждали.

Окупанти скинули авіабомбу на магазин у Сумській області: дві жінки загинули

Армія рф скинула керовану авіабомбу на магазин у Сумській області, загинула продавчиня та місцева жителька. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Черговий цинічний удар росії по Сумщині. У Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди. На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів 

- повідомив Григоров.

 За його словами, ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Крім того, постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.

Ворог свідомо б’є по тому, що мало би бути безпечним для життя. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив близьких. Бережіть себе 

- резюмував голова Сумської ОВА.

Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку дронів по енергосистемі – МВА08.12.25, 21:57 • 4501 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Сумська область