Оккупанты сбросили авиабомбу на магазин в Сумской области: две женщины погибли
Киев • УНН
Российские войска сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской общине Сумской области. Погибли продавщица и местная жительница, еще два человека пострадали.
Армия рф сбросила управляемую авиабомбу на магазин в Сумской области, погибла продавщица и местная жительница. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Очередной циничный удар россии по Сумщине. В Великописаревской общине россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин. Удар пришелся именно в момент, когда внутри были люди. К сожалению, погибли двое: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов
По его словам, еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.
Кроме того, пострадали два человека. Одна женщина с ранениями доставлена в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.
Враг сознательно бьет по тому, что должно было быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких. Берегите себя
Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА08.12.25, 21:57 • 4501 просмотр