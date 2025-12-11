Оккупанты сбросили авиабомбу на магазин в Сумской области: две женщины погибли

Армия рф сбросила управляемую авиабомбу на магазин в Сумской области, погибла продавщица и местная жительница. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Очередной циничный удар россии по Сумщине. В Великописаревской общине россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин. Удар пришелся именно в момент, когда внутри были люди. К сожалению, погибли двое: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов - сообщил Григоров.

По его словам, еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.

Кроме того, пострадали два человека. Одна женщина с ранениями доставлена в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.

Враг сознательно бьет по тому, что должно было быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких. Берегите себя - резюмировал глава Сумской ОВА.

