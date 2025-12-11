$42.280.10
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 50 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 2790 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 5656 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 18712 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 17036 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 18604 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 27299 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 41417 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36596 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Оккупанты сбросили авиабомбу на магазин в Сумской области: две женщины погибли

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Российские войска сбросили управляемую авиабомбу на магазин в Великописаревской общине Сумской области. Погибли продавщица и местная жительница, еще два человека пострадали.

Оккупанты сбросили авиабомбу на магазин в Сумской области: две женщины погибли

Армия рф сбросила управляемую авиабомбу на магазин в Сумской области, погибла продавщица и местная жительница. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Очередной циничный удар россии по Сумщине. В Великописаревской общине россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин. Удар пришелся именно в момент, когда внутри были люди. К сожалению, погибли двое: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов

- сообщил Григоров.

По его словам, еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.

Кроме того, пострадали два человека. Одна женщина с ранениями доставлена в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.

Враг сознательно бьет по тому, что должно было быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких. Берегите себя

- резюмировал глава Сумской ОВА.

Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА08.12.25, 21:57 • 4501 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Сумская область