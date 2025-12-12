рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА
Киев • УНН
российские войска атаковали ударными БПЛА спортивную школу в Шостке, где тренировались дети. Всех оперативно эвакуировали, раненых нет. Также враг обстрелял Середино-Будскую громаду, ранив 76-летнюю женщину.
Армия рф атаковала ударными БпЛА спортивную школу в Шостке, где как раз проходила тренировка детей. Всех оперативно эвакуировали в безопасное место. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу, где как раз проходила тренировка детей. Это был прицельный удар по месту, где находились дети. россияне направили туда два БпЛА. Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет
По его словам, все последствия атаки уточняются.
Также сегодня враг совершил минометный обстрел Середино-Будской общины, добавил Григоров.
Ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Скорейшего выздоровления пострадавшей
