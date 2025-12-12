рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА

Армия рф атаковала ударными БпЛА спортивную школу в Шостке, где как раз проходила тренировка детей. Всех оперативно эвакуировали в безопасное место. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу, где как раз проходила тренировка детей. Это был прицельный удар по месту, где находились дети. россияне направили туда два БпЛА. Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет - сообщил Григоров.

По его словам, все последствия атаки уточняются.

Также сегодня враг совершил минометный обстрел Середино-Будской общины, добавил Григоров.

Ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Скорейшего выздоровления пострадавшей - резюмировал он.

Оккупанты сбросили авиабомбу на магазин в Сумской области: две женщины погибли