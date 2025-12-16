Інтернет удома без світла: у Мінцифри розповіли, як підʼєднати xPON
Київ • УНН
Міністерство цифрової трансформації розповіло, як залишатися в мережі за допомогою технології xPON, яка забезпечує інтернет до 72 годин без електроенергії. Для підключення необхідно знайти провайдера, який використовує xPON, та домовитися про монтаж оптичного кабелю до житла.
xPON — технологія, яка забезпечить вас інтернетом на 72+ години без електроенергії. Між провайдером і будинком — лише оптоволокно без зайвих пристроїв, тому інтернет не зникає разом зі світлом. У Мінцифри розповіли, як залишитись у мережі, передає УНН.
Як підʼєднати xPON і бути з інтернетом:
1. Знайдіть провайдера на мапі або запитайте напряму, чи він використовує xPON. Якщо ні — оберіть іншого серед 2 000+ провайдерів.
2. Домовтеся про монтаж і налаштування. Оптичний кабель проведуть до житла та під’єднають до оптичного термінала ONU — маленької коробочки без антен.
3. Заживіть ONU та роутер через павербанк чи безперебійник, коли зникне світло.
Мапа xPON-провайдерів у «Дії» дозволить перевірити підключення до енергонезалежної мережі10.12.25, 21:16 • 4045 переглядiв
Нагадаємо
Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з представниками мобільних та інтернет-операторів під час якої обговорили посилення цифрової стійкості Сумської області, зокрема на прикладі міста Шостка, де інтернет після вимкнення світла, може зберігатися 72 години.