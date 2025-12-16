$42.250.05
16:20 • 4130 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 6432 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 12166 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 13666 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 19135 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 21274 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22247 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 26669 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23131 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 23183 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
15 грудня, 13:38 • 72068 перегляди
Інтернет удома без світла: у Мінцифри розповіли, як підʼєднати xPON 

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Міністерство цифрової трансформації розповіло, як залишатися в мережі за допомогою технології xPON, яка забезпечує інтернет до 72 годин без електроенергії. Для підключення необхідно знайти провайдера, який використовує xPON, та домовитися про монтаж оптичного кабелю до житла.

Інтернет удома без світла: у Мінцифри розповіли, як підʼєднати xPON 

xPON — технологія, яка забезпечить вас інтернетом на 72+ години без електроенергії. Між провайдером і будинком — лише оптоволокно без зайвих пристроїв, тому інтернет не зникає разом зі світлом. У Мінцифри розповіли, як залишитись у мережі, передає УНН.

Як підʼєднати xPON і бути з інтернетом:

1. Знайдіть провайдера на мапі або запитайте напряму, чи він використовує xPON. Якщо ні — оберіть іншого серед 2 000+ провайдерів. 

2. Домовтеся про монтаж і налаштування. Оптичний кабель проведуть до житла та під’єднають до оптичного термінала ONU — маленької коробочки без антен. 

3. Заживіть ONU та роутер через павербанк чи безперебійник, коли зникне світло. 

Мапа xPON-провайдерів у «Дії» дозволить перевірити підключення до енергонезалежної мережі10.12.25, 21:16 • 4045 переглядiв

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з представниками мобільних та інтернет-операторів під час якої обговорили посилення цифрової стійкості Сумської області, зокрема на прикладі міста Шостка, де інтернет після вимкнення світла, може зберігатися 72 години.

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнологіїЛайфхаки
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Шостка