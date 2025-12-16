Інтернет удома без світла: у Мінцифри розповіли, як підʼєднати xPON 

xPON — технологія, яка забезпечить вас інтернетом на 72+ години без електроенергії. Між провайдером і будинком — лише оптоволокно без зайвих пристроїв, тому інтернет не зникає разом зі світлом. У Мінцифри розповіли, як залишитись у мережі, передає УНН.

Як підʼєднати xPON і бути з інтернетом:

1. Знайдіть провайдера на мапі або запитайте напряму, чи він використовує xPON. Якщо ні — оберіть іншого серед 2 000+ провайдерів.

2. Домовтеся про монтаж і налаштування. Оптичний кабель проведуть до житла та під’єднають до оптичного термінала ONU — маленької коробочки без антен.

3. Заживіть ONU та роутер через павербанк чи безперебійник, коли зникне світло.

Мапа xPON-провайдерів у «Дії» дозволить перевірити підключення до енергонезалежної мережі

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з представниками мобільних та інтернет-операторів під час якої обговорили посилення цифрової стійкості Сумської області, зокрема на прикладі міста Шостка, де інтернет після вимкнення світла, може зберігатися 72 години.