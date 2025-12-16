Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON

xPON — технология, которая обеспечит вас интернетом на 72+ часа без электроэнергии. Между провайдером и домом — только оптоволокно без лишних устройств, поэтому интернет не исчезает вместе со светом. В Минцифры рассказали, как остаться в сети, передает УНН.

Как подключить xPON и быть с интернетом:

1. Найдите провайдера на карте или спросите напрямую, использует ли он xPON. Если нет — выберите другого среди 2 000+ провайдеров.

2. Договоритесь о монтаже и настройке. Оптический кабель проведут к жилью и подключат к оптическому терминалу ONU — маленькой коробочке без антенн.

3. Запитайте ONU и роутер через павербанк или бесперебойник, когда исчезнет свет.

Карта xPON-провайдеров в «Дії» позволит проверить подключение к энергонезависимой сети

Напомним

Министерство цифровой трансформации провело встречу с представителями мобильных и интернет-операторов, во время которой обсудили усиление цифровой устойчивости Сумской области, в частности на примере города Шостка, где интернет после отключения света может сохраняться 72 часа.