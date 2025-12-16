$42.250.05
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 6076 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 12020 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 13528 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 19014 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 21204 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 22185 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 26611 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23100 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 23169 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Министерство цифровой трансформации рассказало, как оставаться в сети с помощью технологии xPON, которая обеспечивает интернет до 72 часов без электроэнергии. Для подключения необходимо найти провайдера, использующего xPON, и договориться о монтаже оптического кабеля к жилью.

Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON

xPON — технология, которая обеспечит вас интернетом на 72+ часа без электроэнергии. Между провайдером и домом — только оптоволокно без лишних устройств, поэтому интернет не исчезает вместе со светом. В Минцифры рассказали, как остаться в сети, передает УНН.

Как подключить xPON и быть с интернетом:

1. Найдите провайдера на карте или спросите напрямую, использует ли он xPON. Если нет — выберите другого среди 2 000+ провайдеров. 

2. Договоритесь о монтаже и настройке. Оптический кабель проведут к жилью и подключат к оптическому терминалу ONU — маленькой коробочке без антенн. 

3. Запитайте ONU и роутер через павербанк или бесперебойник, когда исчезнет свет. 

Карта xPON-провайдеров в «Дії» позволит проверить подключение к энергонезависимой сети10.12.25, 21:16 • 4045 просмотров

Напомним

Министерство цифровой трансформации провело встречу с представителями мобильных и интернет-операторов, во время которой обсудили усиление цифровой устойчивости Сумской области, в частности на примере города Шостка, где интернет после отключения света может сохраняться 72 часа.

Антонина Туманова

ОбществоТехнологииЛайфхаки
Техника
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Шостка