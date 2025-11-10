Інтернет працює до 72 годин без світла: у Мінцифри розповіли про посилення цифрової стійкості Сумщини

Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з представниками мобільних та інтернет-операторів під час якої обговорили посилення цифрової стійкості Сумської області, зокрема на прикладі міста Шостка, де інтернет після вимкнення світла, може зберігатися 72 години, пише УНН з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Ворог щодня обстрілює прифронтові регіони. Для мешканців Сумщини критично важливо мати стабільний зв’язок і доступ до держпослуг навіть у найскладніших умовах. Команда Мінцифри відвідала Сумщину, щоб перевірити, як працює цифрова інфраструктура на місці - повідомив Федоров.

Міністр і його команда зустрілися з представниками мобільних та інтернет-операторів. Під час зустрічі Федоров наголосив, що з моменту заснування Мінцифри розвиток сфери електронних комунікацій є пріоритетом відомства.

На прикладі Шостки розглянули, як громади готуються до віялових знеструмлень. Завдяки технології xPON мешканці Сумщини можуть залишатися онлайн навіть під час відключень — інтернет працює до 72 годин без світла. Уже зараз 53% мереж регіону працюють за цією технологією - розповів Федоров.

Федоров також пояснив, що задля швидшого відновлення мережі операторами, Уряд ухвалив постанову № 555, яка спрощує цей процес. Під час візиту команда Мінцифри перевірила одну із трьох нових базових станцій, встановлену за спрощеним механізмом.

Також урядовці обговорили з командою та керівницею ЦНАПу міста Суми, як забезпечити безперебійну роботу під час вимкнень світла, та пріоритетні питання в роботі ЦНАПу.

Протестували "цифрову валізу" — мобільний набір, із яким адміністратор приїде до маломобільної людини додому й надасть потрібну послугу. За сприяння Мінцифри громада в місті Суми отримала авто зі спецобладнанням, перемігши в конкурсі від шведської Програми Polaris - зазначив Федоров.

Доповнення

