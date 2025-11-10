$41.960.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Інтернет працює до 72 годин без світла: у Мінцифри розповіли про посилення цифрової стійкості Сумщини

Київ • УНН

 • 5536 перегляди

Мінцифри обговорило з операторами посилення цифрової стійкості Сумщини, де інтернет працює до 72 годин без світла завдяки технології xPON. Уряд спростив відновлення мереж, а ЦНАПи Сум отримали "цифрову валізу" для безперебійної роботи.

Інтернет працює до 72 годин без світла: у Мінцифри розповіли про посилення цифрової стійкості Сумщини

Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з представниками мобільних та інтернет-операторів під час якої обговорили посилення цифрової стійкості Сумської області, зокрема на прикладі міста Шостка, де інтернет після вимкнення світла, може зберігатися 72 години, пише УНН з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Ворог щодня обстрілює прифронтові регіони. Для мешканців Сумщини критично важливо мати стабільний зв’язок і доступ до держпослуг навіть у найскладніших умовах. Команда Мінцифри відвідала Сумщину, щоб перевірити, як працює цифрова інфраструктура на місці 

- повідомив Федоров.

Міністр і його команда зустрілися з представниками мобільних та інтернет-операторів. Під час зустрічі Федоров наголосив, що з моменту заснування Мінцифри розвиток сфери електронних комунікацій є пріоритетом відомства.

На прикладі Шостки розглянули, як громади готуються до віялових знеструмлень. Завдяки технології xPON мешканці Сумщини можуть залишатися онлайн навіть під час відключень — інтернет працює до 72 годин без світла. Уже зараз 53% мереж регіону працюють за цією технологією 

- розповів Федоров.

Україна та Естонія об’єднують зусилля у цифровізації та кібербезпеці – Мінцифри09.10.25, 17:37 • 3682 перегляди

Федоров також пояснив, що задля швидшого відновлення мережі операторами, Уряд ухвалив постанову № 555, яка спрощує цей процес. Під час візиту команда Мінцифри перевірила одну із трьох нових базових станцій, встановлену за спрощеним механізмом.

Також урядовці обговорили з командою та керівницею ЦНАПу міста Суми, як забезпечити безперебійну роботу під час вимкнень світла, та пріоритетні питання в роботі ЦНАПу.

Протестували "цифрову валізу" — мобільний набір, із яким адміністратор приїде до маломобільної людини додому й надасть потрібну послугу. За сприяння Мінцифри громада в місті Суми отримала авто зі спецобладнанням, перемігши в конкурсі від шведської Програми Polaris 

- зазначив Федоров.

Доповнення

В Україні розлучення в "Дії" запрацює у 2026 році. Послуга розрахована на пари, які ухвалили спільне рішення й хочуть аби процес розлучення пройшов спокійно, без зайвих візитів до установ. Випадки, коли у пари є спірні питання щодо майна, як і зараз, розглядаються у судовому порядку.

Павло Зінченко

