Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано

В Україні розлучення в "Дії" запрацює у 2026 році. Послуга розрахована на пари, які ухвалили спільне рішення й хочуть аби процес розлучення пройшов спокійно, без зайвих візитів до установ. Випадки, коли у пари є спірні питання щодо майна, як і зараз, розглядаються у судовому порядку. Про це журналісту УНН повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Розлучення в "Дії": коли й для кого

В Мінцифрі нагадали, що розлучення в Дії запрацює у 2026 році.

Онлайн-розірвання шлюбу буде доступне лише для подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей. Жодних додаткових обмежень — наприклад, щодо наявності спільного майна — немає. Якщо у пари є спірні питання щодо майна, такі випадки, як і зараз, розглядаються у судовому порядку - інформує Мінцифра.

Міністерство цифрової трансформації зазначає, що послуга в Дії розрахована на пари, які ухвалили спільне рішення й хочуть аби процес розлучення пройшов спокійно, без зайвих візитів до установ

"Тобто, вся процедура проходження процесу зберігається, але переходить у зручний онлайн-формат. Кожен із подружжя авторизується в застосунку Дія. Один із них формує заяву, обирає зручну дату та час для реєстрації, після чого заява надсилається другому партнеру для підтвердження. Далі — орган ДРАЦС проводить коротку відеоконференцію, щоб переконатися у добровільності намірів. Якщо протягом місяця заява не відкликана — шлюб автоматично вважається розірваним, а офіційне свідоцтво надсилається поштою", - розповіли в Мінцифрі.

Одруження через Дію

Мінцифра зазначає, що послуга користується великою популярністю. Від запуску шлюбу онлайн у вересні 2024 року через відеозв’язок одружилися понад 17 тисяч пар.

"Ми продовжуємо розвивати сервіс. Сьогодні в Україні вже працюють два цифрові ДРАЦС — у Києві та на початку жовтня відкрився новий у Львові, які можуть одружувати до 200 пар на день, а найближчими днями відкриється третій, щоб ще більше українців могли одружуватись швидко, зручно й без паперової тяганини", - інформує міністерство.

Також повідомляється, що лише з початку цього року через Дію одружилися понад 15 тисяч пар. А за пріоритетом для військових понад півтори тисячі.

Цифра показує, що онлайн-формат став для українців не просто альтернативою, а звичним, зручним способом укласти шлюб - підсумовує Мінцифри.

Доповнення

У судах України за перші шість місяців 2025 року розлучились щонайменше 38 671 пара - утричі більше, ніж через РАЦСи. Майже половина всіх судових розлучень припала на Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську області та столицю. Найменше розлучень зафіксовано у Закарпатській та Волинській областях.