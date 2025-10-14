$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 558 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1496 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 2984 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13720 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12678 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19131 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12784 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18930 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11384 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10460 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
74%
751мм
Популярнi новини
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 13871 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров14 жовтня, 06:24 • 16763 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 15791 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня14 жовтня, 06:48 • 15604 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 25289 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 13721 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 19131 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 18930 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 58200 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 58435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 9628 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 10479 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 28610 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 33237 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 34598 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
Золото

Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Мінцифри повідомило, що розлучення в "Дії" запрацює у 2026 році для пар, які не мають спільних неповнолітніх дітей та досягли спільного рішення. Процедура передбачає онлайн-заяву, відеоконференцію з ДРАЦС та автоматичне розірвання шлюбу через місяць, якщо заява не відкликана.

Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано

В Україні розлучення в "Дії" запрацює у 2026 році. Послуга розрахована на пари, які ухвалили спільне рішення й хочуть аби процес розлучення пройшов спокійно, без зайвих візитів до установ. Випадки, коли у пари є спірні питання щодо майна, як і зараз, розглядаються у судовому порядку. Про це журналісту УНН повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Розлучення в "Дії": коли й для кого

В Мінцифрі нагадали, що розлучення в Дії запрацює у 2026 році.

Онлайн-розірвання шлюбу буде доступне лише для подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей. Жодних додаткових обмежень — наприклад, щодо наявності спільного майна — немає. Якщо у пари є спірні питання щодо майна, такі випадки, як і зараз, розглядаються у судовому порядку

- інформує Мінцифра.

Міністерство цифрової трансформації зазначає, що послуга в Дії розрахована на пари, які ухвалили спільне рішення й хочуть аби процес розлучення пройшов спокійно, без зайвих візитів до установ

"Тобто, вся процедура проходження процесу зберігається, але переходить у зручний онлайн-формат. Кожен із подружжя авторизується в застосунку Дія. Один із них формує заяву, обирає зручну дату та час для реєстрації, після чого заява надсилається другому партнеру для підтвердження. Далі — орган ДРАЦС проводить коротку відеоконференцію, щоб переконатися у добровільності намірів. Якщо протягом місяця заява не відкликана — шлюб автоматично вважається розірваним, а офіційне свідоцтво надсилається поштою", - розповіли в Мінцифрі.

Одруження через Дію

Мінцифра зазначає, що послуга користується великою популярністю. Від запуску шлюбу онлайн у вересні 2024 року через відеозв’язок одружилися понад 17 тисяч пар.

"Ми продовжуємо розвивати сервіс. Сьогодні в Україні вже працюють два цифрові ДРАЦС — у Києві та на початку жовтня відкрився новий у Львові, які можуть одружувати до 200 пар на день, а найближчими днями відкриється третій, щоб ще більше українців могли одружуватись швидко, зручно й без паперової тяганини", - інформує міністерство.

Також повідомляється, що лише з початку цього року через Дію одружилися понад 15 тисяч пар. А за пріоритетом для військових понад півтори тисячі.

Цифра показує, що онлайн-формат став для українців не просто альтернативою, а звичним, зручним способом укласти шлюб

- підсумовує Мінцифри.

Послугу зміни прізвища через "Дію" планують запустити до Нового року - Федоров14.08.25, 21:09 • 5784 перегляди

Доповнення 

У судах України за перші шість місяців 2025 року розлучились щонайменше 38 671 пара - утричі більше, ніж через РАЦСи. Майже половина всіх судових розлучень припала на Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Київську області та столицю. Найменше розлучень зафіксовано у Закарпатській та Волинській областях.

Анна Мурашко

Суспільство
Шлюб
Київська область
Харківська область
Одеська область
Волинська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Україна
Львів
Київ