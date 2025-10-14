$41.610.01
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Минцифры сообщило, что развод в "Дії" заработает в 2026 году для пар, не имеющих общих несовершеннолетних детей и достигших общего решения. Процедура предусматривает онлайн-заявление, видеоконференцию с ЗАГС и автоматическое расторжение брака через месяц, если заявление не отозвано.

Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано

В Украине развод в "Дії" заработает в 2026 году. Услуга рассчитана на пары, которые приняли совместное решение и хотят, чтобы процесс развода прошел спокойно, без лишних визитов в учреждения. Случаи, когда у пары есть спорные вопросы относительно имущества, как и сейчас, рассматриваются в судебном порядке. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Развод в "Дії": когда и для кого

В Минцифре напомнили, что развод в "Дії" заработает в 2026 году.

Онлайн-расторжение брака будет доступно только для супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Никаких дополнительных ограничений — например, относительно наличия общего имущества — нет. Если у пары есть спорные вопросы относительно имущества, такие случаи, как и сейчас, рассматриваются в судебном порядке

- информирует Минцифра.

Министерство цифровой трансформации отмечает, что услуга в "Дії" рассчитана на пары, которые приняли совместное решение и хотят, чтобы процесс развода прошел спокойно, без лишних визитов в учреждения

"То есть, вся процедура прохождения процесса сохраняется, но переходит в удобный онлайн-формат. Каждый из супругов авторизуется в приложении "Дія". Один из них формирует заявление, выбирает удобную дату и время для регистрации, после чего заявление отправляется второму партнеру для подтверждения. Далее — орган ЗАГС проводит короткую видеоконференцию, чтобы убедиться в добровольности намерений. Если в течение месяца заявление не отозвано — брак автоматически считается расторгнутым, а официальное свидетельство отправляется по почте", - рассказали в Минцифре.

Бракосочетание через "Дію"

Минцифра отмечает, что услуга пользуется большой популярностью. С момента запуска брака онлайн в сентябре 2024 года через видеосвязь поженились более 17 тысяч пар.

"Мы продолжаем развивать сервис. Сегодня в Украине уже работают два цифровых ЗАГСа — в Киеве и в начале октября открылся новый во Львове, которые могут женить до 200 пар в день, а в ближайшие дни откроется третий, чтобы еще больше украинцев могли жениться быстро, удобно и без бумажной волокиты", - информирует министерство.

Также сообщается, что только с начала этого года через "Дію" поженились более 15 тысяч пар. А по приоритету для военных более полутора тысяч.

Цифра показывает, что онлайн-формат стал для украинцев не просто альтернативой, а привычным, удобным способом заключить брак

- подытоживает Минцифры.

Дополнение 

В судах Украины за первые шесть месяцев 2025 года развелись по меньшей мере 38 671 пара - втрое больше, чем через ЗАГСы. Почти половина всех судебных разводов пришлась на Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Киевскую области и столицу. Меньше всего разводов зафиксировано в Закарпатской и Волынской областях.

Анна Мурашко

Общество
Брак
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Волынская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Украина
Львов
Киев