Услугу смены фамилии через "Дію" планируют запустить до Нового года – Федоров

Возможность сменить фамилию через "Дію" появится до Нового года. Об этом сообщил во время стрима министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Вот над этим мы работаем. Моя команда обещает, что до Нового года запустим - отметил Федоров, отвечая на вопрос, когда можно будет менять фамилию в «Дії».

Он добавил, что Минцифры имеет много обращений по этому поводу, поэтому услуга имеет запрос, над этим работают.

Я вижу большое количество обращений по этому поводу. Мы мониторим услуги, на которые есть запрос. И мы над этим работаем, я это актуализировал - заверил Федоров.

Дополнение

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в "Дії" никогда не появится паспортная книжечка, поскольку это может вызвать фальсификации, связанные с социальными услугами.

Развод через "Дію" станет возможным осенью. Однако сначала приложение попытается убедить пользователей максимально подумать над таким шагом.