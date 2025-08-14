Услугу смены фамилии через "Дію" планируют запустить до Нового года – Федоров

$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 22686 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 32040 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 32165 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 25051 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 29481 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 44932 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 146161 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 79053 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 76321 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 67492 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 137977 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 69237 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 93830 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 35860 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 28670 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 22687 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 32040 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 32165 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 28738 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 35923 просмотра
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 9236 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 94000 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 58408 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 78583 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 130080 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Шахед-136
Ми-8

Услугу смены фамилии через "Дію" планируют запустить до Нового года – Федоров

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность смены фамилии через "Дію" до Нового года. Это связано с большим спросом на такую услугу среди граждан.

Услугу смены фамилии через "Дію" планируют запустить до Нового года – Федоров

Возможность сменить фамилию через "Дію" появится до Нового года. Об этом сообщил во время стрима министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Вот над этим мы работаем. Моя команда обещает, что до Нового года запустим 

- отметил Федоров, отвечая на вопрос, когда можно будет менять фамилию в «Дії».

Он добавил, что Минцифры имеет много обращений по этому поводу, поэтому услуга имеет запрос, над этим работают.

Я вижу большое количество обращений по этому поводу. Мы мониторим услуги, на которые есть запрос. И мы над этим работаем, я это актуализировал 

- заверил Федоров.

Дополнение

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в "Дії" никогда не появится паспортная книжечка, поскольку это может вызвать фальсификации, связанные с социальными услугами.

Развод через "Дію" станет возможным осенью. Однако сначала приложение попытается убедить пользователей максимально подумать над таким шагом.

Павел Зинченко

