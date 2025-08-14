Услугу смены фамилии через "Дію" планируют запустить до Нового года – Федоров
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность смены фамилии через "Дію" до Нового года. Это связано с большим спросом на такую услугу среди граждан.
Возможность сменить фамилию через "Дію" появится до Нового года. Об этом сообщил во время стрима министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Вот над этим мы работаем. Моя команда обещает, что до Нового года запустим
Он добавил, что Минцифры имеет много обращений по этому поводу, поэтому услуга имеет запрос, над этим работают.
Я вижу большое количество обращений по этому поводу. Мы мониторим услуги, на которые есть запрос. И мы над этим работаем, я это актуализировал
Дополнение
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в "Дії" никогда не появится паспортная книжечка, поскольку это может вызвать фальсификации, связанные с социальными услугами.
Развод через "Дію" станет возможным осенью. Однако сначала приложение попытается убедить пользователей максимально подумать над таким шагом.