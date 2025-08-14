Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені - Федоров

Розлучення через "Дію" стане можливим восени. Проте спершу додаток спробує переконати користувачів максимально подумати над таким кроком. Про це повідомив Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час стріму, пише УНН.

Розлучитися в "Дії" можна буде осінню, я думаю, що наприкінці. Подивимось, працюємо над цим - повідомив Федоров.

Він додав, що "Дія" спочатку спробує вас відмовити за допомогою гейміфікації, яка змусить добре подумати, чи вам це потрібно.

З’явиться геймифікація, яка буде змушувати вас максимально подумати. Але якщо без жартів, то над цією послугою працюємо, тому що це важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах - зазначив міністр.

Доповнення

В Україні запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах, таких як ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував "суперновину" у сфері мобільного інтернету/звʼязку, про що написав у Threads.