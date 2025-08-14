Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені - Федоров

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14:49 • 15078 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 20857 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 22662 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 19409 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 24554 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 39411 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 124416 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 68459 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 65175 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 58184 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
43%
755мм
Популярнi новини
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo14 серпня, 08:48 • 109488 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов14 серпня, 08:55 • 54818 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 73150 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 28498 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 21126 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14:49 • 15062 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 20834 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 22638 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 21236 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 28607 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Олександр Усик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 6022 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 73478 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 52304 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 72901 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 124806 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Мі-8
Starlink
YouTube

Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені - Федоров

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Розлучення через застосунок "Дія" стане можливим восени, але спочатку програма спробує переконати користувачів добре обдумати це рішення. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що це важлива послуга під час війни.

Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені - Федоров

Розлучення через "Дію" стане можливим восени. Проте спершу додаток спробує переконати користувачів максимально подумати над таким кроком. Про це повідомив Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час стріму, пише УНН.

Розлучитися в "Дії" можна буде осінню, я думаю, що наприкінці. Подивимось, працюємо над цим 

- повідомив Федоров.

Він додав, що "Дія" спочатку спробує вас відмовити за допомогою гейміфікації, яка змусить добре подумати, чи вам це потрібно.

З’явиться геймифікація, яка буде змушувати вас максимально подумати. Але якщо без жартів, то над цією послугою працюємо, тому що це важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах 

- зазначив міністр.

Доповнення

В Україні запущено Дія.Картку для зручного отримання всіх державних виплат через смартфон. Картку можна оформити в Дії або банках-партнерах, таких як ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував "суперновину" у сфері мобільного інтернету/звʼязку, про що написав у Threads.

Павло Зінченко

СуспільствоТехнології
ПриватБанк
Михайло Федоров