Федоров заінтригував "суперновиною" у сфері мобільного інтернету та зв'язку
Київ • УНН
Михайло Федоров обіцяє "суперновину" для українців у сфері мобільного інтернету/зв’язку. Ця новина матиме значення для всього світу.
Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував "суперновину" у сфері мобільного інтернету/звʼязку, про що написав у Threads у вівторок, пише УНН.
Сьогодні буде суперновина для українців у сфері мобільного інтернету/звʼязку. І це буде топ-новина для всього світу
Нагадаємо
В Україні вперше протестували зв’язок 5G у закладі вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ.