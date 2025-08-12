Федоров заинтриговал "суперновостью" в сфере мобильного интернета и связи
Киев • УНН
Михаил Федоров обещает «суперновость» для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. Эта новость будет иметь значение для всего мира.
Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал "суперновость" в сфере мобильного интернета/связи, о чем написал в Threads во вторник, пишет УНН.
Сегодня будет суперновость для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. И это будет топ-новость для всего мира
Напомним
В Украине впервые протестировали связь 5G в высшем учебном заведении. Пилотный проект запущен в КАИ.