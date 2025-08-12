Федоров заинтриговал "суперновостью" в сфере мобильного интернета и связи

$41.390.07
05:29
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
"Аляска с Украиной": в Анкоридже из-за встречи Трампа с Путиным готовятся массовые протестыPhoto11 августа, 21:01 • 6418 просмотра
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49 • 7186 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 13403 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo01:23 • 3554 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета02:50 • 9580 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 162881 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 123877 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 133183 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Ким Чен Ын
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Франция
Донецкая область
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 17482 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 162894 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 118416 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 234001 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 378639 просмотра
9К720 Искандер
Шахед-136
WhatsApp
Нефть марки Brent
ЧатГПТ

Федоров заинтриговал "суперновостью" в сфере мобильного интернета и связи

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Михаил Федоров обещает «суперновость» для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. Эта новость будет иметь значение для всего мира.

Федоров заинтриговал "суперновостью" в сфере мобильного интернета и связи

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал "суперновость" в сфере мобильного интернета/связи, о чем написал в Threads во вторник, пишет УНН.

Сегодня будет суперновость для украинцев в сфере мобильного интернета/связи. И это будет топ-новость для всего мира

- написал Федоров в соцсети.

Напомним

В Украине впервые протестировали связь 5G в высшем учебном заведении. Пилотный проект запущен в КАИ.

Юлия Шрамко

Технологии
Михаил Федоров
Украина