В Україні вперше протестували 5G в університеті - Федоров
Київ • УНН
В Україні вперше протестували 5G-зв’язок у закладі вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.
У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.
КАІ спільно з Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні. Студенти, викладачі та гості університету можуть протестувати найшвидший доступ до мережі
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Відтепер студенти, викладачі та гості навчального закладу мають можливість протестувати надшвидкий інтернет із такими технічними характеристиками:
— швидкість до 10 Гбіт/с;
— затримка сигналу — до 1 мілісекунди;
— відкритий доступ за наявності 5G-пристрою та SIM-карти Vodafone.
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Додамо
За словами Федорова, Запуск 5G в університетському середовищі — це перший подібний досвід в Україні. Раніше технологію тестували лише в офісах мобільних операторів або на промислових об’єктах. Тепер вона стає доступною і для сфери освіти, а згодом і для всіх українців.
Нагадаємо
Нещодавно у Мінцифри повідомили, що уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку,