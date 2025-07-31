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В Україні вперше протестували 5G в університеті - Федоров

Київ • УНН

 • 866 перегляди

В Україні вперше протестували 5G-зв’язок у закладі вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.

В Україні вперше протестували 5G в університеті - Федоров

У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

КАІ спільно з Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні. Студенти, викладачі та гості університету можуть протестувати найшвидший доступ до мережі 

- зазначив Федоров.

Зв'язок 5G в Україні: названо перше місто, де планується комерційний запуск16.05.25, 22:13 • 5500 переглядiв

Відтепер студенти, викладачі та гості навчального закладу мають можливість протестувати надшвидкий інтернет із такими технічними характеристиками:

— швидкість до 10 Гбіт/с;

— затримка сигналу — до 1 мілісекунди;

— відкритий доступ за наявності 5G-пристрою та SIM-карти Vodafone.

5G і стабільний зв'язок: Україна затвердила стратегію розвитку електронних комунікацій09.06.25, 14:04 • 2610 переглядiв

Додамо

За словами Федорова, Запуск 5G в університетському середовищі — це перший подібний досвід в Україні. Раніше технологію тестували лише в офісах мобільних операторів або на промислових об’єктах. Тепер вона стає доступною і для сфери освіти, а згодом і для всіх українців.

Нагадаємо

Нещодавно у Мінцифри повідомили, що уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку,

Вероніка Марченко

ТехнологіїОсвіта
Михайло Федоров
Україна