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В Украине впервые протестировали 5G в университете - Федоров

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В Украине впервые протестировали 5G-связь в учреждении высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.

В Украине впервые протестировали 5G в университете - Федоров

В рамках реализации инновационной стратегии WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе учреждения высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

КАИ совместно с Vodafone запустили первое университетское 5G-пространство в Украине. Студенты, преподаватели и гости университета могут протестировать самый быстрый доступ к сети 

- отметил Федоров.

Связь 5G в Украине: назван первый город, где планируется коммерческий запуск16.05.25, 22:13 • 5494 просмотра

Теперь студенты, преподаватели и гости учебного заведения имеют возможность протестировать сверхбыстрый интернет со следующими техническими характеристиками:

— скорость до 10 Гбит/с;

— задержка сигнала — до 1 миллисекунды;

— открытый доступ при наличии 5G-устройства и SIM-карты Vodafone.

5G и стабильная связь: Украина утвердила стратегию развития электронных коммуникаций09.06.25, 14:04 • 2610 просмотров

Добавим

По словам Федорова, запуск 5G в университетской среде — это первый подобный опыт в Украине. Ранее технологию тестировали только в офисах мобильных операторов или на промышленных объектах. Теперь она становится доступной и для сферы образования, а впоследствии и для всех украинцев.

Напомним

Недавно в Минцифры сообщили, что правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи,

Вероника Марченко

ТехнологииОбразование
Михаил Федоров
Украина