В Украине впервые протестировали 5G в университете - Федоров
Киев • УНН
В Украине впервые протестировали 5G-связь в учреждении высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.
В рамках реализации инновационной стратегии WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе учреждения высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.
КАИ совместно с Vodafone запустили первое университетское 5G-пространство в Украине. Студенты, преподаватели и гости университета могут протестировать самый быстрый доступ к сети
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Теперь студенты, преподаватели и гости учебного заведения имеют возможность протестировать сверхбыстрый интернет со следующими техническими характеристиками:
— скорость до 10 Гбит/с;
— задержка сигнала — до 1 миллисекунды;
— открытый доступ при наличии 5G-устройства и SIM-карты Vodafone.
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Добавим
По словам Федорова, запуск 5G в университетской среде — это первый подобный опыт в Украине. Ранее технологию тестировали только в офисах мобильных операторов или на промышленных объектах. Теперь она становится доступной и для сферы образования, а впоследствии и для всех украинцев.
Напомним
Недавно в Минцифры сообщили, что правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи,