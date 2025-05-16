Связь 5G в Украине: назван первый город, где планируется коммерческий запуск

Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески. Об этом заявил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации "Киевстар" Константин Вечер во время Весеннего делового форума, передает УНН.

Мы на пороге еще одного технологического изменения - это переход от 4G к 5G. Сейчас мы уже в Киеве на своей локации протестировали работу сети. Мир уже давно перешагнул эту ступень, в Европе, в большинстве развитых стран эта технология уже работает, в Украине мы сейчас ее пилотируем. С Минцифры мы согласовали, что первый город, в котором мы будем коммерчески запускать после пилота… это будет именно Львов. Сейчас мы на этапе, когда все пилотные тестирования должны быть согласованы с государством в комплексном плане по переходу к новой технологии, которую в принципе должна поддержать вся телеком-индустрия