Связь 5G в Украине: назван первый город, где планируется коммерческий запуск

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
15:59 • 77525 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:31 • 79973 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

13:30 • 52385 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 65542 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 63929 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 105092 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 76389 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 64026 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 160816 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 172045 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
93%
748мм
Популярные новости

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

16 мая, 10:57 • 20632 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 46786 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 37257 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 29470 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 15544 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:59 • 77510 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

15:31 • 79955 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 290594 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 280991 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 342213 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Писториус

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Европа

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 15607 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 29533 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 37310 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 46844 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 102430 просмотра
Актуальное

Хранитель

Форбс

Instagram

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Связь 5G в Украине: назван первый город, где планируется коммерческий запуск

Киев • УНН

 • 114 просмотра

"Киевстар" планирует запустить 5G во Львове после пилотного тестирования. Украина готовится к переходу на новую технологию, которую уже используют в развитых странах.

Связь 5G в Украине: назван первый город, где планируется коммерческий запуск

Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески. Об этом заявил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации "Киевстар" Константин Вечер во время Весеннего делового форума, передает УНН.

Детали

Мы на пороге еще одного технологического изменения - это переход от 4G к 5G. Сейчас мы уже в Киеве на своей локации протестировали работу сети. Мир уже давно перешагнул эту ступень, в Европе, в большинстве развитых стран эта технология уже работает, в Украине мы сейчас ее пилотируем. С Минцифры мы согласовали, что первый город, в котором мы будем коммерчески запускать после пилота… это будет именно Львов. Сейчас мы на этапе, когда все пилотные тестирования должны быть согласованы с государством в комплексном плане по переходу к новой технологии, которую в принципе должна поддержать вся телеком-индустрия

- сказал Вечер.

Напомним

В мае прошлого года в Украине впервые успешно протестировали технологию 5G, совершив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаТехнологии
Хельсинки
Киевстар
Европа
Украина
Львов
Киев
Brent
$65.44
Bitcoin
$103,702.50
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,189.99
Ethereum
$2,586.16