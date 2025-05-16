Зв'язок 5G в Україні: названо перше місто, де планується комерційний запуск

Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно. Про це заявив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації "Київстар" Костянтин Вечір під час Весняного ділового форуму, передає УНН.

Ми на порозі ще однієї технологічної зміни - це перехід від 4G до 5G. Наразі ми вже у Києві на своїй локації протестували роботу мережі. Світ вже давно переступив цю сходинку, в Європі, в більшості розвинутих країн ця технологія вже працює, в Україні ми зараз її політуємо. З Мінцифри ми узгодили, що перше місто, в якому ми будемо комерційно запускати після пілоту… це буде саме Львів. Зараз ми на етапі, коли всі пілотні тестування мають бути узгоджені з державою в комплексному плані з переходу до нової технології, яку в принципі має підтримати уся телеком-індустрія