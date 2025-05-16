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Зв'язок 5G в Україні: названо перше місто, де планується комерційний запуск

Київ • УНН

 • 4892 перегляди

"Київстар" планує запустити 5G у Львові після пілотного тестування. Україна готується до переходу на нову технологію, яку вже використовують у розвинених країнах.

Зв'язок 5G в Україні: названо перше місто, де планується комерційний запуск

Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно. Про це заявив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації "Київстар" Костянтин Вечір під час Весняного ділового форуму, передає УНН.

Деталі

Ми на порозі ще однієї технологічної зміни - це перехід від 4G до 5G. Наразі ми вже у Києві на своїй локації протестували роботу мережі. Світ вже давно переступив цю сходинку, в Європі, в більшості розвинутих країн ця технологія вже працює, в Україні ми зараз її політуємо. З Мінцифри ми узгодили, що перше місто, в якому ми будемо комерційно запускати після пілоту… це буде саме Львів. Зараз ми на етапі, коли всі пілотні тестування мають бути узгоджені з державою в комплексному плані з переходу до нової технології, яку в принципі має підтримати уся телеком-індустрія

- сказав Вечір.

Нагадаємо

В травні минулого року в Україні вперше успішно протестували технологію 5G, здійснивши 5G-дзвінок між Івано-Франківськом, Києвом та Гельсінкі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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