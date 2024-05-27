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В Україні вперше успішно протестували 5G

В Україні вперше успішно протестували 5G

Київ • УНН

 • 20615 перегляди

Україна вперше успішно протестувала технологію 5G, здійснивши 5G-дзвінок між Івано-Франківськом, Києвом та Гельсінкі, незважаючи на війну, що триває.

В Україні вперше успішно протестували технологію 5G, здійснивши 5G-дзвінок між Івано-Франківськом, Києвом та Гельсінкі, повідомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, пише УНН.

В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість зв'язку. Усе працює

- написав Федоров у Telegram.

Урядовець вказав, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

"Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. Дякую нашим партнерам - компаніям Vodafone та Nokia - за важливий крок до впровадження 5G. Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію", - зауважив Федоров.

5G в Україні: регулятор розповів про прогрес23.02.24, 11:25 • 25777 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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