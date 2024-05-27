В Украине впервые успешно протестировали 5G

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  26444 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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26 мая 2024, 10:37  •  170386 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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24 мая 2024, 06:14  •  264075 просмотра

В Украине впервые успешно протестировали 5G

Украина впервые успешно протестировала технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, несмотря на продолжающуюся войну.

Экономика •   •  6415 просмотра
В Украине впервые успешно протестировали 5G

После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

Собор Парижской Богоматери в Париже, который подвергся разрушительному пожару в 2019 году, приближается к завершению реставрации и планируется вновь открыть для посетителей 8 декабря 2024 года, как раз к Парижской Олимпиаде.

Новости Мира •   •  5602 просмотра
После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

На улице Лабораторной в Печерском районе произошла утечка воды, но водоснабжение жилых домов не пострадало, специалисты работают над поиском и устранением причины утечки.

Общество •   •  6948 просмотра
На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Сервисом еЧерга воспользовались более миллиона раз для пересечения украинской границы. В системе уже зарегистрировано более 100 000 пользователей из разных стран, включая водителей и перевозчиков.

Общество •   •  6693 просмотра
Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

27 мая российские военные нанесли авиаудары по поселку Мартовое Харьковской области, в результате чего была ранена 69-летняя женщина и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7136 просмотра
Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

Украина ожидает получить следующий транш финансирования МВФ в 2,2 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования в июне после успешных переговоров по четвертому пересмотру программы.

Экономика •   •  6959 просмотра
Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

Первый в этом году циклон «Ремаль» затопил прибрежные деревни в Бангладеш и индийской Западной Бенгалии, заставив эвакуировать почти 800 тысяч человек из прибрежных поселков.

Новости Мира •   •  6423 просмотра
В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Более 14 тысяч украинцев за рубежом в 124 странах мира обновили свои учетные данные через приложение "Резерв+". Лидируют украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Война •   •  7625 просмотра
"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера с переизбранием, обсудил предстоящие международные мероприятия и договорился о подписании двустороннего соглашения в ближайшее время.

политика •   •  8375 просмотра
Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после того, как 15 мая он получил четыре ранения во время покушения.

Новости Мира •   •  6573 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство