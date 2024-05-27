В Украине впервые успешно протестировали 5G

В Украине впервые успешно протестировали технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G. Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи. Все работает - написал Федоров в Telegram.

Чиновник указал, что сейчас 5G работает в более чем 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных дорог до 2025 года.

«Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну. Спасибо нашим партнерам - компаниям Vodafone и Nokia - за важный шаг к внедрению 5G. Надеюсь, очень скоро сможем масштабировать технологию", - отметил Федоров.

5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе