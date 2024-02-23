5G в Украине: регулятор рассказал о прогрессе

Украинский регулятор разрешил мобильному оператору Kyivstar тестирование до середины мая 2024 года и временное использование оборудования для проведения испытания технологии 5G, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) 22 февраля, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, регулятором НКЭК рассмотрен запрос компании Kyivstar относительно испытания радиотехнологии стандарта 5G NR и согласовано тестирование базовых станций радиотехнологии 5G в условиях избежания вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей и имущества.

"По результатам успешного краткосрочного испытания Kyivstar прислал отчет об испытании радиотехнологии базового стандарта 5G NR, что подтверждает готовность ядра основной пакетной сети "Киевстар" к будущему быстрому развертыванию сети 5G с архитектурой NSA (Non Stand Alone) для пилотной или коммерческой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Проведение краткосрочного испытания, как отмечается, "практически подтвердило теоретические расчеты относительно ожидаемых значений скорости передачи данных на смартфонах и возможность предоставления услуг высокоскоростного Интернета".

НКЭК согласовано продолжение Kyivstar тестирования до середины мая 2024 года и временное использование оборудования для проведения испытания технологии 5G - сообщили в регуляторе.

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