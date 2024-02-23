5G в Україні: регулятор розповів про прогрес
Київ • УНН
Український регулятор дозволив одному з мобільних операторів тестування щодо технології 5G до середини травня 2024 року.
Український регулятор дозволив мобільному оператору Kyivstar тестування до середини травня 2024 року та тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G, повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) 22 лютого, пише УНН.
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Як повідомляється, регулятором НКЕК розглянуто запит компанії Kyivstar стосовно випробування радіотехнології стандарту 5G NR та погоджено тестування базових станцій радіотехнології 5G за умов уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей та майна.
"За результатами успішного короткострокового випробування Kyivstar надіслав звіт про випробування радіотехнології базового стандарту 5G NR, що підтверджує готовність ядра основної пакетної мережі "Київстар" до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA (Non Stand Alone) для пілотної або комерційної експлуатації", - ідеться у повідомленні.
Проведення короткострокового випробування, як зазначається, "практично підтвердило теоретичні розрахунки щодо очікуваних значень швидкості передачі даних на смартфонах та можливість надання послуг високошвидкісного Інтернету".
НКЕК погоджено продовження Kyivstar тестування до середини травня 2024 року та тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G
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