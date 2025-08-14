Развод через "Дію" станет возможным в конце осени – Федоров

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 18204 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 25373 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 26686 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 21793 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 26693 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 42081 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 135265 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 73753 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 70737 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 62857 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
46%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 122672 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 61336 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 82577 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 31443 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 24169 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 18187 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 25349 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 26664 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 24378 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 31653 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Александр Усик
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 7232 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 83301 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 55181 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 75583 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 127303 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Ми-8
Старлинк
YouTube

Развод через "Дію" станет возможным в конце осени – Федоров

Киев • УНН

 • 2706 просмотра

Развод через приложение "Дія" станет возможным осенью, но сначала программа попытается убедить пользователей хорошо обдумать это решение. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что это важная услуга во время войны.

Развод через "Дію" станет возможным в конце осени – Федоров

Развод через "Дію" станет возможным осенью. Однако сначала приложение попытается убедить пользователей максимально подумать над таким шагом. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время стрима, пишет УНН.

Развестись в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим 

- сообщил Федоров.

Он добавил, что "Дія" сначала попытается вас отговорить с помощью геймификации, которая заставит хорошо подумать, нужно ли вам это.

Появится геймификация, которая будет заставлять вас максимально подумать. Но если без шуток, то над этой услугой работаем, потому что это важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили, не стояли в очередях 

- отметил министр.

Дополнение

В Украине запущена Дія.Карта для удобного получения всех государственных выплат через смартфон. Карту можно оформить в Дії или банках-партнерах, таких как ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал "суперновость" в сфере мобильного интернета/связи, о чем написал в Threads.

Павел Зинченко

ОбществоТехнологии
ПриватБанк
Михаил Федоров