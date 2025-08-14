Развод через "Дію" станет возможным в конце осени – Федоров

Развод через "Дію" станет возможным осенью. Однако сначала приложение попытается убедить пользователей максимально подумать над таким шагом. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время стрима, пишет УНН.

Развестись в "Дії" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим - сообщил Федоров.

Он добавил, что "Дія" сначала попытается вас отговорить с помощью геймификации, которая заставит хорошо подумать, нужно ли вам это.

Появится геймификация, которая будет заставлять вас максимально подумать. Но если без шуток, то над этой услугой работаем, потому что это важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили, не стояли в очередях - отметил министр.

Дополнение

