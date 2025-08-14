$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 21983 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 31007 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 31331 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 24556 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 29035 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 44461 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 144452 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 78195 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 75421 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 66744 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Послугу зміни прізвища через "Дію" планують запустити до Нового року - Федоров

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував можливість зміни прізвища через "Дію" до Нового року. Це пов'язано з великим попитом на таку послугу серед громадян.

Послугу зміни прізвища через "Дію" планують запустити до Нового року - Федоров

Можливість змінити прізвище через "Дію" з’явиться до Нового року. Про це повідомив під час стріму міністр цифрової транформації Михайло Федоров, пише УНН.

От над цим ми працюємо. Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо 

- зазначив Федоров відповідаючи на запитання, коли можна буде змінювати прізвище в «Дії».

Він додав, що Мінцифри має багато звернень з цього приводу, тож послуга має запит, над цим працюють.

Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував 

- запевнив Федоров.

Доповнення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" ніколи не з’явиться паспортна книжечка, оскільки це може викликати фальсифікації, пов’язані з соціальними послугами.

Розлучення через "Дію" стане можливим восени. Проте спершу додаток спробує переконати користувачів максимально подумати над таким кроком.

Павло Зінченко

СуспільствоТехнології
Михайло Федоров