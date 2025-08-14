Послугу зміни прізвища через "Дію" планують запустити до Нового року - Федоров

Можливість змінити прізвище через "Дію" з’явиться до Нового року. Про це повідомив під час стріму міністр цифрової транформації Михайло Федоров, пише УНН.

От над цим ми працюємо. Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо - зазначив Федоров відповідаючи на запитання, коли можна буде змінювати прізвище в «Дії».

Він додав, що Мінцифри має багато звернень з цього приводу, тож послуга має запит, над цим працюють.

Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував - запевнив Федоров.

Доповнення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" ніколи не з’явиться паспортна книжечка, оскільки це може викликати фальсифікації, пов’язані з соціальними послугами.

Розлучення через "Дію" стане можливим восени. Проте спершу додаток спробує переконати користувачів максимально подумати над таким кроком.