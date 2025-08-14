Паспортної книжечки в дії не буде ніколи - Федоров

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14:49 • 16530 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 22933 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 24522 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 20524 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 25571 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 40673 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 129323 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 70830 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 67682 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 60265 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
46%
755мм
Популярнi новини
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo14 серпня, 08:48 • 115631 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов14 серпня, 08:55 • 57898 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 77661 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 29977 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 22625 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14:49 • 16529 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 22931 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 24521 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 22754 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 30090 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Олександр Усик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 6588 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 78034 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 53640 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 74150 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 125963 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Мі-8
Starlink
YouTube

Паспортної книжечки в дії не буде ніколи - Федоров

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що паспорт-книжечка ніколи не з'явиться в Дії через ризик фальсифікацій. Це пов'язано з відсутністю цих паспортів у реєстрі та можливістю зловживань.

Паспортної книжечки в дії не буде ніколи - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" ніколи не з’явиться паспортна книжечка, оскільки це може викликати фальсифікації, пов’язані з соціальними послугами. Про це Федоров заявив під час стріму, пише УНН.

Деталі

Ніколи не буде. Отримуєте ID-картку, тому що дуже багато зловживань з паспортами, книжечками, тому що їх немає в реєстрі цих людей, і вони можуть отримувати нормальні послуги. Немає електронного підпису, можуть бути різні фальсифікації соціальних послуг, тому ми не будемо це підтримувати

- заявив Федоров.

 Доповнення

Розлучення через застосунок "Дія" стане можливим восени, але спочатку програма спробує переконати користувачів добре обдумати це рішення. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що це важлива послуга під час війни.

В Україні запустили сервіс "Дія.Картка" для отримання всіх державних виплат через смартфон, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу у Telegram.

Павло Зінченко

ПолітикаТехнології
Дія (сервіс)
Михайло Федоров
Україна