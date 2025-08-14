Паспортної книжечки в дії не буде ніколи - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" ніколи не з’явиться паспортна книжечка, оскільки це може викликати фальсифікації, пов’язані з соціальними послугами. Про це Федоров заявив під час стріму, пише УНН.

Деталі

Ніколи не буде. Отримуєте ID-картку, тому що дуже багато зловживань з паспортами, книжечками, тому що їх немає в реєстрі цих людей, і вони можуть отримувати нормальні послуги. Немає електронного підпису, можуть бути різні фальсифікації соціальних послуг, тому ми не будемо це підтримувати - заявив Федоров.

Доповнення

Розлучення через застосунок "Дія" стане можливим восени, але спочатку програма спробує переконати користувачів добре обдумати це рішення. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що це важлива послуга під час війни.

В Україні запустили сервіс "Дія.Картка" для отримання всіх державних виплат через смартфон, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу у Telegram.