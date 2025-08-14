$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 16501 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 22892 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 24487 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 20504 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 25552 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 40658 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 129253 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 70796 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 67647 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 60232 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
YouTube

Паспорта-книжечки в «Дії» не будет никогда – Федоров

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что паспорт-книжечка никогда не появится в «Дії» из-за риска фальсификаций. Это связано с отсутствием этих паспортов в реестре и возможностью злоупотреблений.

Паспорта-книжечки в «Дії» не будет никогда – Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в "Дії" никогда не появится паспортная книжечка, поскольку это может вызвать фальсификации, связанные с социальными услугами. Об этом Федоров заявил во время стрима, пишет УНН.

Детали

Никогда не будет. Получаете ID-карту, потому что очень много злоупотреблений с паспортами, книжечками, потому что их нет в реестре этих людей, и они могут получать нормальные услуги. Нет электронной подписи, могут быть разные фальсификации социальных услуг, поэтому мы не будем это поддерживать

- заявил Федоров.

 Дополнение

Развод через приложение "Дія" станет возможным осенью, но сначала программа попытается убедить пользователей хорошо обдумать это решение. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что это важная услуга во время войны.

В Украине запустили сервис "Дія.Карта" для получения всех государственных выплат через смартфон, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду в Telegram.

Павел Зинченко

политикаТехнологии
Дія (сервис)
Михаил Федоров
Украина