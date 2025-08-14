Паспорта-книжечки в «Дії» не будет никогда – Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в "Дії" никогда не появится паспортная книжечка, поскольку это может вызвать фальсификации, связанные с социальными услугами. Об этом Федоров заявил во время стрима, пишет УНН.

Никогда не будет. Получаете ID-карту, потому что очень много злоупотреблений с паспортами, книжечками, потому что их нет в реестре этих людей, и они могут получать нормальные услуги. Нет электронной подписи, могут быть разные фальсификации социальных услуг, поэтому мы не будем это поддерживать - заявил Федоров.

Развод через приложение "Дія" станет возможным осенью, но сначала программа попытается убедить пользователей хорошо обдумать это решение. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что это важная услуга во время войны.

В Украине запустили сервис "Дія.Карта" для получения всех государственных выплат через смартфон, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду в Telegram.