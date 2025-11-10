Интернет работает до 72 часов без света: в Минцифры рассказали об усилении цифровой устойчивости Сумщины
Киев • УНН
Минцифры обсудило с операторами усиление цифровой устойчивости Сумщины, где интернет работает до 72 часов без света благодаря технологии xPON. Правительство упростило восстановление сетей, а ЦПАУ Сум получили "цифровой чемодан" для бесперебойной работы.
Министерство цифровой трансформации провело встречу с представителями мобильных и интернет-операторов, в ходе которой обсудили усиление цифровой устойчивости Сумской области, в частности на примере города Шостка, где интернет после отключения света может сохраняться 72 часа, пишет УНН со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.
Враг ежедневно обстреливает прифронтовые регионы. Для жителей Сумщины критически важно иметь стабильную связь и доступ к госуслугам даже в самых сложных условиях. Команда Минцифры посетила Сумщину, чтобы проверить, как работает цифровая инфраструктура на месте
Министр и его команда встретились с представителями мобильных и интернет-операторов. Во время встречи Федоров подчеркнул, что с момента основания Минцифры развитие сферы электронных коммуникаций является приоритетом ведомства.
На примере Шостки рассмотрели, как общины готовятся к веерным отключениям. Благодаря технологии xPON жители Сумщины могут оставаться онлайн даже во время отключений — интернет работает до 72 часов без света. Уже сейчас 53% сетей региона работают по этой технологии
Украина и Эстония объединяют усилия в цифровизации и кибербезопасности – Минцифры09.10.25, 17:37 • 3664 просмотра
Федоров также пояснил, что для более быстрого восстановления сети операторами, Правительство приняло постановление № 555, которое упрощает этот процесс. Во время визита команда Минцифры проверила одну из трех новых базовых станций, установленную по упрощенному механизму.
Также чиновники обсудили с командой и руководительницей ЦПАУ города Сумы, как обеспечить бесперебойную работу во время отключений света, и приоритетные вопросы в работе ЦПАУ.
Протестировали "цифровой чемодан" — мобильный набор, с которым администратор приедет к маломобильному человеку домой и предоставит нужную услугу. При содействии Минцифры община в городе Сумы получила авто со спецоборудованием, победив в конкурсе от шведской Программы Polaris
Дополнение
В Украине развод в "Дії" заработает в 2026 году. Услуга рассчитана на пары, которые приняли совместное решение и хотят, чтобы процесс развода прошел спокойно, без лишних визитов в учреждения. Случаи, когда у пары есть спорные вопросы относительно имущества, как и сейчас, рассматриваются в судебном порядке.