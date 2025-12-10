$42.180.11
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Карта xPON-провайдеров в «Дії» позволит проверить подключение к энергонезависимой сети

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В "Дії" появится карта xPON-провайдеров для проверки подключения дома к энергонезависимой сети, что повысит устойчивость интернета во время отключений. Она покажет провайдеров, часы работы интернета при обесточиваниях и позволит оставлять отзывы.

Карта xPON-провайдеров в «Дії» позволит проверить подключение к энергонезависимой сети

В мобильном приложении "Дія" вскоре появится карта xPON-провайдеров, которая позволит украинцам проверить, подключен ли их дом к энергонезависимой сети, что значительно повысит возможность планировать работу и учебу во время отключений электроэнергии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам Федорова, карта предоставит ключевую информацию: она покажет провайдеров, которые обслуживают конкретный дом по технологии xPON, а также даст оценку того, сколько часов будет работать интернет в случае обесточивания. Пользователи также смогут оставлять предложения и отзывы о качестве работы провайдера. Министр отметил, что это создаст здоровую конкуренцию между провайдерами и повысит устойчивость телеком-инфраструктуры по всей Украине.

"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10.12.25, 19:55 • 4736 просмотров

Кроме того, карта покажет реальное состояние покрытия энергонезависимым интернетом по всей стране. Это позволит выявлять "белые пятна" и направлять ресурсы туда, где связь нужна больше всего, особенно в прифронтовых общинах.

Минцифры сообщило о новых идеях ИИ-сервисов, которые могут появиться в "Дії"09.12.25, 15:47 • 2068 просмотров

Степан Гафтко

