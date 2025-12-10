Карта xPON-провайдеров в «Дії» позволит проверить подключение к энергонезависимой сети

В мобильном приложении "Дія" вскоре появится карта xPON-провайдеров, которая позволит украинцам проверить, подключен ли их дом к энергонезависимой сети, что значительно повысит возможность планировать работу и учебу во время отключений электроэнергии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам Федорова, карта предоставит ключевую информацию: она покажет провайдеров, которые обслуживают конкретный дом по технологии xPON, а также даст оценку того, сколько часов будет работать интернет в случае обесточивания. Пользователи также смогут оставлять предложения и отзывы о качестве работы провайдера. Министр отметил, что это создаст здоровую конкуренцию между провайдерами и повысит устойчивость телеком-инфраструктуры по всей Украине.

Кроме того, карта покажет реальное состояние покрытия энергонезависимым интернетом по всей стране. Это позволит выявлять "белые пятна" и направлять ресурсы туда, где связь нужна больше всего, особенно в прифронтовых общинах.

