Мапа xPON-провайдерів у «Дії» дозволить перевірити підключення до енергонезалежної мережі

У мобільному застосунку "Дія" незабаром з'явиться мапа xPON-провайдерів, яка дозволить українцям перевірити, чи під'єднаний їхній будинок до енергонезалежної мережі, що значно підвищить можливість планувати роботу та навчання під час відключень електроенергії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами Федорова, мапа надасть ключову інформацію: вона покаже провайдерів, які обслуговують конкретний будинок за технологією xPON, а також дасть оцінку того, скільки годин працюватиме інтернет у разі знеструмлень. Користувачі також зможуть залишати пропозиції та відгуки про якість роботи провайдера. Міністр зазначив, що це створить здорову конкуренцію між провайдерами й підвищить стійкість телеком-інфраструктури по всій Україні.

Крім того, мапа покаже реальний стан покриття енергонезалежним інтернетом по всій країні. Це дасть змогу виявляти "білі плями" та спрямовувати ресурси туди, де зв’язок потрібен найбільше, особливо в прифронтових громадах.

