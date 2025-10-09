$41.400.09
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 21063 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 38106 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 40071 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 24870 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 21227 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 36061 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17113 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15908 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 17108 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не зупиняється: на певних ділянках застосовують комбіновану логістику - УЗ

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Укрзалізниця продовжує залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями, застосовуючи комбіновану логістику поїзд + автобус на окремих ділянках. Це стосується Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки та Ніжина, де пасажирів доставляють автобусними трансферами.

Сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не зупиняється: на певних ділянках застосовують комбіновану логістику - УЗ

Сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не зупиняється, на окремих дільницях застосовується комбінована логістика: поїзд + автобус. Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає УНН.

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється. На окремих дільницях з міркувань безпеки застосовуємо комбіновану логістику: поїзд + автобус. Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина. Наприклад, приміські поїзди наразі курсують до Носівки, далі до Ніжина можна дістатися автобусом 

- йдеться в повідомленні.

В "УЗ" також повідомили, що на завтра готуються до того, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається. Також в компанії закликали всіх дотримуватися заходів безпеки та по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів.

Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів 

- додали в “УЗ”.

Нагадаємо

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що ворог продовжує удари, щоб заблокувати основні та резервні маршрути до прифронтових територій. Пасажирів поїздів, що прямують до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону, доставлять автобусними трансферами.

Павло Башинський

