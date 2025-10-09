Сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не зупиняється: на певних ділянках застосовують комбіновану логістику - УЗ

Сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не зупиняється, на окремих дільницях застосовується комбінована логістика: поїзд + автобус. Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає УНН.

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється. На окремих дільницях з міркувань безпеки застосовуємо комбіновану логістику: поїзд + автобус. Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина. Наприклад, приміські поїзди наразі курсують до Носівки, далі до Ніжина можна дістатися автобусом