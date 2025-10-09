Сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не зупиняється: на певних ділянках застосовують комбіновану логістику - УЗ
Київ • УНН
Укрзалізниця продовжує залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями, застосовуючи комбіновану логістику поїзд + автобус на окремих ділянках. Це стосується Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки та Ніжина, де пасажирів доставляють автобусними трансферами.
Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється. На окремих дільницях з міркувань безпеки застосовуємо комбіновану логістику: поїзд + автобус. Щоб не наражати на небезпеку пасажирів і залізничників, дотримуємося протоколів безпеки. Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами. Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина. Наприклад, приміські поїзди наразі курсують до Носівки, далі до Ніжина можна дістатися автобусом
В "УЗ" також повідомили, що на завтра готуються до того, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається. Також в компанії закликали всіх дотримуватися заходів безпеки та по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів максимально швидко переходити до укриттів.
Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів
Нагадаємо
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що ворог продовжує удари, щоб заблокувати основні та резервні маршрути до прифронтових територій. Пасажирів поїздів, що прямують до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону, доставлять автобусними трансферами.