14:03 • 10356 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 20265 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 37535 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 39601 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 24615 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21145 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 35844 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17070 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15873 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17081 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не останавливается: на определенных участках применяют комбинированную логистику - УЗ

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Укрзализныця продолжает железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями, применяя комбинированную логистику поезд + автобус на отдельных участках. Это касается Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина, где пассажиров доставляют автобусными трансферами.

Сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не останавливается: на определенных участках применяют комбинированную логистику - УЗ

Сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не останавливается, на отдельных участках применяется комбинированная логистика: поезд + автобус. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.

Железнодорожное сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не прекращается. На отдельных участках из соображений безопасности применяем комбинированную логистику: поезд + автобус. Чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, соблюдаем протоколы безопасности. Поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами. Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе - пассажиров доставляем автобусными трансферами. Сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина. Например, пригородные поезда сейчас курсируют до Носовки, далее до Нежина можно добраться автобусом 

- говорится в сообщении.

В "УЗ" также сообщили, что на завтра готовятся к тому, что маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предвидится. Также в компании призвали всех соблюдать меры безопасности и по сигналу поездных бригад и работников вокзалов максимально быстро переходить в укрытия.

Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов 

- добавили в "УЗ".

Напомним

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что враг продолжает удары, чтобы заблокировать основные и резервные маршруты к прифронтовым территориям. Пассажиров поездов, следующих в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, доставят автобусными трансферами.

Павел Башинский

Общество
Конотоп
Сумская область
Украинская железная дорога
Черниговская область
Шостка
Сумы