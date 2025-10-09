Сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не останавливается: на определенных участках применяют комбинированную логистику - УЗ
Киев • УНН
Укрзализныця продолжает железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями, применяя комбинированную логистику поезд + автобус на отдельных участках. Это касается Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина, где пассажиров доставляют автобусными трансферами.
Сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не останавливается, на отдельных участках применяется комбинированная логистика: поезд + автобус. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.
Железнодорожное сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не прекращается. На отдельных участках из соображений безопасности применяем комбинированную логистику: поезд + автобус. Чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, соблюдаем протоколы безопасности. Поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами. Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе - пассажиров доставляем автобусными трансферами. Сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина. Например, пригородные поезда сейчас курсируют до Носовки, далее до Нежина можно добраться автобусом
В "УЗ" также сообщили, что на завтра готовятся к тому, что маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предвидится. Также в компании призвали всех соблюдать меры безопасности и по сигналу поездных бригад и работников вокзалов максимально быстро переходить в укрытия.
Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов
Напомним
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что враг продолжает удары, чтобы заблокировать основные и резервные маршруты к прифронтовым территориям. Пассажиров поездов, следующих в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, доставят автобусными трансферами.