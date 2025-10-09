Сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не останавливается: на определенных участках применяют комбинированную логистику - УЗ

Сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не останавливается, на отдельных участках применяется комбинированная логистика: поезд + автобус. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.

Железнодорожное сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не прекращается. На отдельных участках из соображений безопасности применяем комбинированную логистику: поезд + автобус. Чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, соблюдаем протоколы безопасности. Поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами. Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе - пассажиров доставляем автобусными трансферами. Сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина. Например, пригородные поезда сейчас курсируют до Носовки, далее до Нежина можно добраться автобусом