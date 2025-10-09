Ворог намагається обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною - "Укрзалізниця"

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Ексклюзив
11:29 • 5112 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 19568 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 23933 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 16816 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 17218 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 27210 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 15822 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15392 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16708 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26642 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
96%
745мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії сьогодні зустрінеться з Трампом: говоритимуть про війну в Україні9 жовтня, 03:13 • 7404 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 13518 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 17911 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів9 жовтня, 06:16 • 12643 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 16098 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 5250 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 19568 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 23933 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 27210 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 62292 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Чернігівська область
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 5220 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 5316 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 27610 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 44887 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 58760 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Ворог намагається обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною - "Укрзалізниця"

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що ворог продовжує удари, щоб заблокувати основні та резервні маршрути до прифронтових територій. Пасажирів поїздів, що прямують до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону, доставлять автобусними трансферами.

Ворог намагається обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною - "Укрзалізниця"

Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає УНН.

Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні. Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та ін. міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень 

- повідомив голова правління "УЗ".

Додамо

Перцовський додав, що йде робота із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. 

"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів08.10.25, 01:19 • 20427 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Конотоп
Сумська область
Українська залізниця
Чернігівська область
Шостка
Суми