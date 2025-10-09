Ворог намагається обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною - "Укрзалізниця"
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що ворог продовжує удари, щоб заблокувати основні та резервні маршрути до прифронтових територій. Пасажирів поїздів, що прямують до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону, доставлять автобусними трансферами.
Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає УНН.
Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні. Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та ін. міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень
Перцовський додав, що йде робота із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери.
