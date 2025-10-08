"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів

У зв’язку з російським обстрілом Полтавщини у ніч проти 7 жовтня "Укрзалізниця" анонсувала зміни у русі приміських поїздів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Деталі

Зазначається, що деякі приміські поїзди рухатимуться з резервними тепловозами, тому можливі затримки у розкладі.

Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ﻿;

№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;

﻿﻿№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ﻿;

№6353 Огульці - Полтава-Південна;

№6903 Ніжин - Київ-Волинський.

"Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - запевняють в компанії.

Нагадаємо

У ніч на 7 жовтня російські війська атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Було уражено локомотивне депо в Полтаві, зафіксовано знеструмлення та затримки потягів.

