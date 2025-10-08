"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів
Київ • УНН
Через російський обстріл Полтавщини 7 жовтня, Укрзалізниця анонсувала зміни у русі приміських поїздів. Деякі рейси 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть, можливі затримки через використання резервних тепловозів.
У зв’язку з російським обстрілом Полтавщини у ніч проти 7 жовтня "Укрзалізниця" анонсувала зміни у русі приміських поїздів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".
Деталі
Зазначається, що деякі приміські поїзди рухатимуться з резервними тепловозами, тому можливі затримки у розкладі.
Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:
- №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ;
- №6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;
- №6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ;
- №6353 Огульці - Полтава-Південна;
- №6903 Ніжин - Київ-Волинський.
"Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - запевняють в компанії.
Нагадаємо
У ніч на 7 жовтня російські війська атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Було уражено локомотивне депо в Полтаві, зафіксовано знеструмлення та затримки потягів.
росія атакує українські залізниці новою тактикою з літа - гендиректор "Укрзалізниці"24.09.25, 10:59 • 3677 переглядiв