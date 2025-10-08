$41.340.11
7 жовтня, 15:10 • 22654 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 26852 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 23553 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 27221 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 26592 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 51894 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46116 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73286 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60697 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57502 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Через російський обстріл Полтавщини 7 жовтня, Укрзалізниця анонсувала зміни у русі приміських поїздів. Деякі рейси 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть, можливі затримки через використання резервних тепловозів.

"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів

У зв’язку з російським обстрілом Полтавщини у ніч проти 7 жовтня "Укрзалізниця" анонсувала зміни у русі приміських поїздів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Деталі

Зазначається, що деякі приміські поїзди рухатимуться з резервними тепловозами, тому можливі затримки у розкладі.

Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ﻿;
    • №6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;
      • ﻿﻿№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ﻿;
        • №6353 Огульці - Полтава-Південна;
          • №6903 Ніжин - Київ-Волинський.

            "Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - запевняють в компанії.

            Нагадаємо

            У ніч на 7 жовтня російські війська атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Було уражено локомотивне депо в Полтаві, зафіксовано знеструмлення та затримки потягів.

            Віта Зеленецька

            СуспільствоПодії
            Електроенергія
            Сумська область
            Полтавська область
            Українська залізниця
            Полтава
            Київ