"Укрзалізниця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов

В связи с российским обстрелом Полтавщины в ночь на 7 октября "Укрзализныця" анонсировала изменения в движении пригородных поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда".

Подробности

Отмечается, что некоторые пригородные поезда будут двигаться с резервными тепловозами, поэтому возможны задержки в расписании.

Так, 8 октября временно не будут курсировать:

№6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орелька;

№6655/6577 Орелька - Берестин - Полтава-Южная;

№6356 сообщением Полтава-Южная - Огульцы;

№6353 Огульцы - Полтава-Южная;

№6903 Нежин - Киев-Волынский.

"Работаем над полноценным восстановлением курсирования пригородных рейсов в регионе, об обновлениях будем сообщать максимально оперативно", - уверяют в компании.

Напомним

В ночь на 7 октября российские войска атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях. Было поражено локомотивное депо в Полтаве, зафиксировано обесточивание и задержки поездов.

