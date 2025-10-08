"Укрзалізниця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов
Киев • УНН
Из-за российского обстрела Полтавщины 7 октября, Укрзалізниця анонсировала изменения в движении пригородных поездов. Некоторые рейсы 8 октября временно не будут курсировать, возможны задержки из-за использования резервных тепловозов.
В связи с российским обстрелом Полтавщины в ночь на 7 октября "Укрзализныця" анонсировала изменения в движении пригородных поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда".
Подробности
Отмечается, что некоторые пригородные поезда будут двигаться с резервными тепловозами, поэтому возможны задержки в расписании.
Так, 8 октября временно не будут курсировать:
- №6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орелька;
- №6655/6577 Орелька - Берестин - Полтава-Южная;
- №6356 сообщением Полтава-Южная - Огульцы;
- №6353 Огульцы - Полтава-Южная;
- №6903 Нежин - Киев-Волынский.
"Работаем над полноценным восстановлением курсирования пригородных рейсов в регионе, об обновлениях будем сообщать максимально оперативно", - уверяют в компании.
Напомним
В ночь на 7 октября российские войска атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях. Было поражено локомотивное депо в Полтаве, зафиксировано обесточивание и задержки поездов.
