11:29 • 4030 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17358 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
09:10 • 22038 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15797 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16342 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
07:35 • 25972 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15492 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15348 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16681 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26605 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Враг пытается перерезать сообщение с Сумщиной и Черниговщиной - "Укрзализныця"

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что враг продолжает удары, чтобы заблокировать основные и резервные маршруты к прифронтовым территориям. Пассажиров поездов, следующих в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, доставят автобусными трансферами.

Враг продолжает наносить удары с целью перерезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумской и Черниговской областями. Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает УНН.

Наносят удары с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные. Пассажиры поездов, которые направляются в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, будут доставлены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.

- сообщил председатель правления "УЗ".

Добавим

Перцовский добавил, что ведется работа с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, мэрами Конотопа, Шостки, Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы.

"Укрзалізниця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов08.10.25, 01:19 • 20419 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Конотоп
Сумская область
Украинская железная дорога
Черниговская область
Шостка
Сумы