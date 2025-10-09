Враг пытается перерезать сообщение с Сумщиной и Черниговщиной - "Укрзализныця"
Киев • УНН
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что враг продолжает удары, чтобы заблокировать основные и резервные маршруты к прифронтовым территориям. Пассажиров поездов, следующих в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, доставят автобусными трансферами.
Враг продолжает наносить удары с целью перерезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумской и Черниговской областями. Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает УНН.
Наносят удары с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные. Пассажиры поездов, которые направляются в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона, будут доставлены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.
Добавим
Перцовский добавил, что ведется работа с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, мэрами Конотопа, Шостки, Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы.
