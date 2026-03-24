Ексклюзив
18:45 • 1590 перегляди
Ексклюзив
18:26 • 2884 перегляди
17:38 • 7326 перегляди
Ексклюзив
16:18 • 13261 перегляди
15:46 • 20554 перегляди
14:45 • 21615 перегляди
Ексклюзив
14:12 • 24246 перегляди
Ексклюзив
13:42 • 40156 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37300 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19413 перегляди
Зеленський розкрив наслідки масованого удару рф: зачепило 11 областей, відомо про чотири жертви

Київ • УНН

 • 3016 перегляди

росія атакувала Україну 390 дронами та 34 ракетами, внаслідок чого загинуло четверо людей. Пошкодження зафіксовані в 11 регіонах, десятки осіб поранено.

Зеленський розкрив наслідки масованого удару рф: зачепило 11 областей, відомо про чотири жертви

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф на Україну, вказавши, що пошкодження зафіксовані в 11 областях, відомо про чотири жертви, пише УНН.

Тривають відновлювальні роботи після масованої російської атаки вночі в наших регіонах. У Запоріжжі та Полтаві пошкоджені звичайні багатоповерхівки, були пожежі. Майже 40 дронів запустили по Шостці на Сумщині. У Слатиному на Харківщині вдарили дроном по електропоїзду. Загалом пошкодження зафіксовані в 11 областях. Станом на зараз відомо, що чотири людини, на жаль, загинуло під час атаки. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки поранено, серед них є діти

- написав Зеленський у соцмережах.

Він вказав, що загалом було понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні.

"І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів. Важливо продовжувати підтримку України. Важливо, щоб усі домовленості щодо ППО виконувалися вчасно. І важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз. Дякую всім, хто допомагає посилювати захист українського неба!" - наголосив Президент.

25 з 34 ракет та 365 з 392 дронів знешкодили під час масованої атаки рф24.03.26, 09:09 • 4360 переглядiв

Юлія Шрамко

