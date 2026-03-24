Зеленський розкрив наслідки масованого удару рф: зачепило 11 областей, відомо про чотири жертви
Київ • УНН
росія атакувала Україну 390 дронами та 34 ракетами, внаслідок чого загинуло четверо людей. Пошкодження зафіксовані в 11 регіонах, десятки осіб поранено.
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф на Україну, вказавши, що пошкодження зафіксовані в 11 областях, відомо про чотири жертви, пише УНН.
Тривають відновлювальні роботи після масованої російської атаки вночі в наших регіонах. У Запоріжжі та Полтаві пошкоджені звичайні багатоповерхівки, були пожежі. Майже 40 дронів запустили по Шостці на Сумщині. У Слатиному на Харківщині вдарили дроном по електропоїзду. Загалом пошкодження зафіксовані в 11 областях. Станом на зараз відомо, що чотири людини, на жаль, загинуло під час атаки. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки поранено, серед них є діти
Він вказав, що загалом було понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні.
"І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів. Важливо продовжувати підтримку України. Важливо, щоб усі домовленості щодо ППО виконувалися вчасно. І важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз. Дякую всім, хто допомагає посилювати захист українського неба!" - наголосив Президент.
