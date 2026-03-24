$43.830.0150.880.21
Зеленский раскрыл последствия массированного удара РФ: затронуто 11 областей, известно о четырех жертвах

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Россия атаковала Украину 390 дронами и 34 ракетами, в результате чего погибли четыре человека. Повреждения зафиксированы в 11 регионах, десятки человек ранены.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ на Украину, указав, что повреждения зафиксированы в 11 областях, известно о четырех жертвах, пишет УНН.

Продолжаются восстановительные работы после массированной российской атаки ночью в наших регионах. В Запорожье и Полтаве повреждены обычные многоэтажки, были пожары. Почти 40 дронов запустили по Шостке на Сумщине. В Слатино на Харьковщине ударили дроном по электропоезду. В целом повреждения зафиксированы в 11 областях. По состоянию на сейчас известно, что четыре человека, к сожалению, погибли во время атаки. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки ранены, среди них есть дети

- написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что в общей сложности было более 390 ударных дронов и 34 ракеты различных типов – баллистические, крылатые, управляемые авиационные.

"И эти цифры однозначно говорят о том, что нужно больше защиты жизни от российских ударов. Важно продолжать поддержку Украины. Важно, чтобы все договоренности по ПВО выполнялись вовремя. И важно, чтобы Европа смогла производить необходимое количество ракет для ПВО, чтобы защититься от любых угроз. Спасибо всем, кто помогает усиливать защиту украинского неба!" - подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

