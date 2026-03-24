Зеленский раскрыл последствия массированного удара РФ: затронуто 11 областей, известно о четырех жертвах

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку РФ на Украину, указав, что повреждения зафиксированы в 11 областях, известно о четырех жертвах, пишет УНН.

Продолжаются восстановительные работы после массированной российской атаки ночью в наших регионах. В Запорожье и Полтаве повреждены обычные многоэтажки, были пожары. Почти 40 дронов запустили по Шостке на Сумщине. В Слатино на Харьковщине ударили дроном по электропоезду. В целом повреждения зафиксированы в 11 областях. По состоянию на сейчас известно, что четыре человека, к сожалению, погибли во время атаки. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки ранены, среди них есть дети