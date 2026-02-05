На Сумщині запроваджено комбіновану логістику для пасажирських поїздів через безпекову ситуацію – Укрзалізниця
Київ • УНН
Укрзалізниця змінює формат перевезень на Сумщині через безпекову ситуацію, запроваджуючи схему "поїзд плюс автобус". Поїзд №896/895 курсуватиме між Кролевцем та Фастовом, а до Шостки пасажирів доставлятимуть автобусами.
Через безпекову ситуацію в Сумській області Укрзалізниця змінює формат перевезень у напрямку Шостки. Відтепер пасажирам пропонують схему "поїзд плюс автобус", щоб забезпечити стабільне сполучення в умовах наявних ризиків. Про це пише УНН.
Деталі
Поїзд №896/895 змінить станцію відправлення та прибуття: замість маршруту Шостка – Фастів він курсуватиме між Кролевцем та Фастовом. Для пасажирів, що прямують до Шостки, залізничники організували пересадку на автобуси.
Також внесені зміни до приміського сполучення на Конотопщині. Поїзд №6542 Конотоп – Неплюєве тимчасово не курсуватиме, а замість нього пасажирам пропонують скористатися альтернативним рейсом №6546.
Є підвищені ризики для руху поїздів на окремих напрямках - Укрзалізниця04.02.26, 09:58 • 3218 переглядiв