21:10
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
На Сумщині запроваджено комбіновану логістику для пасажирських поїздів через безпекову ситуацію – Укрзалізниця

Київ • УНН

 60 перегляди

Укрзалізниця змінює формат перевезень на Сумщині через безпекову ситуацію, запроваджуючи схему "поїзд плюс автобус". Поїзд №896/895 курсуватиме між Кролевцем та Фастовом, а до Шостки пасажирів доставлятимуть автобусами.

На Сумщині запроваджено комбіновану логістику для пасажирських поїздів через безпекову ситуацію – Укрзалізниця

Через безпекову ситуацію в Сумській області Укрзалізниця змінює формат перевезень у напрямку Шостки. Відтепер пасажирам пропонують схему "поїзд плюс автобус", щоб забезпечити стабільне сполучення в умовах наявних ризиків. Про це пише УНН.

Деталі

Поїзд №896/895 змінить станцію відправлення та прибуття: замість маршруту Шостка – Фастів він курсуватиме між Кролевцем та Фастовом. Для пасажирів, що прямують до Шостки, залізничники організували пересадку на автобуси.

Також внесені зміни до приміського сполучення на Конотопщині. Поїзд №6542 Конотоп – Неплюєве тимчасово не курсуватиме, а замість нього пасажирам пропонують скористатися альтернативним рейсом №6546.

Є підвищені ризики для руху поїздів на окремих напрямках - Укрзалізниця04.02.26, 09:58 • 3218 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Війна в Україні
Конотоп
Сумська область
Фастів
Українська залізниця
Шостка