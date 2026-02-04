Є підвищені ризики для руху поїздів на окремих напрямках - Укрзалізниця

У середу, 4 лютого, Укрзалізниця озвучила оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах. У компанії зазначили, що окремі залізничні ділянки залишаються зоною підвищених ризиків через загрозу російських ракетно-дронових ударів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

На Харківському напрямку ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків. На цьому напрямку пасажирів просять користуватися автобусним об’їздом - для цього організовано стиковку.

На Запорізькому напрямку триває посилений моніторинг загроз. На сьогодні базовий план - автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям, зазначили в Укрзалізниці.

Пасажирів, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, просимо перед прибуттям до Дніпра діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалу. Тим, хто вирушає із Запоріжжя чи Синельникового, варто уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станції. Якщо безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як у неділю). Але пріоритет незмінний - безпека пасажирів і залізничників - йдеться в повідомленні.

На Сумському напрямку росіяни продовжують обстрілювати Конотоп. Але рух поїздів там наразі збережений.

Моніторингові групи Укрзалізниці працюють у посиленому режимі. У разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки поблизу укриттів - заявили в Укрзалізниці.

Нагадаємо

У Харкові ситуацію після російської атаки, внаслідок якої було пошкоджено ТЕЦ та електропідстанції, класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.