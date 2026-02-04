Есть повышенные риски для движения поездов на отдельных направлениях - Укрзализныця

$43.190.22
50.950.04
ukenru
3 февраля, 22:15 • 13892 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 22688 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 21721 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 22964 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 23030 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 16233 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 25437 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33616 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17706 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25385 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2.7м/с
73%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью3 февраля, 22:52 • 5924 просмотра
Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и ДанииPhoto3 февраля, 23:38 • 7192 просмотра
Умер Чак Негрон – голос легендарного хита "Joy to the World" и основатель Three Dog Night3 февраля, 23:55 • 3704 просмотра
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет4 февраля, 00:13 • 4574 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 5192 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 28790 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 30770 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 69970 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 78864 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 61109 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Кир Стармер
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 12853 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 13727 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 17210 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 24297 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 35021 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ

Есть повышенные риски для движения поездов на отдельных направлениях - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Укрзализныця обновила информацию о движении поездов, указав на повышенные риски на Харьковском и Запорожском направлениях из-за угрозы ракетно-дроновых ударов. На этих участках организованы автобусные объезды и трансферы для обеспечения безопасности пассажиров.

Есть повышенные риски для движения поездов на отдельных направлениях - Укрзализныця

В среду, 4 февраля, Укрзализныця озвучила оперативный статус движения поездов в отдельных регионах. В компании отметили, что отдельные железнодорожные участки остаются зоной повышенных рисков из-за угрозы российских ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Подробности

На Харьковском направлении участок Лозовая - Барвенково - Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков. На этом направлении пассажиров просят пользоваться автобусным объездом - для этого организована стыковка.

На Запорожском направлении продолжается усиленный мониторинг угроз. На сегодня базовый план - автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем, отметили в Укрзализныце.

Пассажиров, следующих в Синельниково или Запорожье, просим перед прибытием в Днепр действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзала. Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельниково, стоит внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станции. Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников

- говорится в сообщении.

На Сумском направлении россияне продолжают обстреливать Конотоп. Но движение поездов там пока сохранено.

Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме. В случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки вблизи укрытий

- заявили в Укрзализныце.

Напомним

В Харькове ситуацию после российской атаки, в результате которой были повреждены ТЭЦ и электроподстанции, классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Евгений Устименко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Конотоп
Украинская железная дорога
Днепр
Украина
Запорожье
Харьков