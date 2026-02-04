Есть повышенные риски для движения поездов на отдельных направлениях - Укрзализныця

В среду, 4 февраля, Укрзализныця озвучила оперативный статус движения поездов в отдельных регионах. В компании отметили, что отдельные железнодорожные участки остаются зоной повышенных рисков из-за угрозы российских ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Подробности

На Харьковском направлении участок Лозовая - Барвенково - Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков. На этом направлении пассажиров просят пользоваться автобусным объездом - для этого организована стыковка.

На Запорожском направлении продолжается усиленный мониторинг угроз. На сегодня базовый план - автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем, отметили в Укрзализныце.

Пассажиров, следующих в Синельниково или Запорожье, просим перед прибытием в Днепр действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзала. Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельниково, стоит внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станции. Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников - говорится в сообщении.

На Сумском направлении россияне продолжают обстреливать Конотоп. Но движение поездов там пока сохранено.

Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме. В случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки вблизи укрытий - заявили в Укрзализныце.

