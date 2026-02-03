$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 6066 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 14547 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 25870 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 26609 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 26103 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28132 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33516 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 42685 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28660 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Харкові оголосили НС після майже 5-годинної атаки рф: яка ситуація у регіоні

Київ • УНН

 • 198 перегляди

У Харкові ситуацію після пошкодження ТЕЦ та електропідстанцій класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня. Близько 60% абонентів залишаються без світла, а 105 тисяч без тепла.

У Харкові оголосили НС після майже 5-годинної атаки рф: яка ситуація у регіоні

У Харкові ситуацію після атаки рф, внаслідок якої було пошкоджено ТЕЦ та електропідстанції, класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня, у регіоні без світла залишаються близько 60% абонентів, повідомили у Харківській міській раді та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, пише УНН.

Тривалість атаки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти атакували Харківщину "майже 5 годин поспіль". "Для ударів ворог застосував БпЛА, КАБ, балістичні ракети, касетні боєприпаси, - вказав Синєгубов. - Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Харкові та населених пунктах області".

Пошкодження

"Внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова сьогодні вночі, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об’єкти ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине"", - повідомив на засіданні міської комісії ТЕБ та НС мер міста Ігор Терехов.

За даними міськради, частина обладнання на цих об’єктах зазнала серйозних руйнувань. У результаті було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 - житлові будинки. "Без тепла залишилися майже 105 тис. абонентів", - ідеться у повідомленні.

Надзвичайна ситуація

"Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян", - зазначив мер.

Рішенням КТЕБ цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня

- повідомили у міськраді.

Що зі світлом

"Внаслідок атаки без електропостачання залишаються близько 60% абонентів. В регіоні діють графіки планових та аварійних відключень. Докладаємо максимум зусиль, аби в будинках, де відсутнє теплопостачання, було світло, щоб люди могли скористатися альтернативними засобами обігріву", - повідомив Синєгубов.

При цьому у міськраді зазначили, що у районах Харкова, які залишилися без тепла, "буде забезпечене стале електропостачання". Як повідомив Терехов, міська влада домовилася про це з урядом, враховуючи значні руйнування критичної інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.

Мер зазначив, що це дозволить містянам користуватися опалювальними приладами.

"Це перший такий масштаб руйнувань критичної інфраструктури в цьому опалювальному сезоні, але ми проходили й інші тяжкі роки, коли перезапускали систему опалення вісім разів. Я вдячний енергетикам і тепловикам, які працюють цілодобово, щоб містяни отримали тепло. Ми будемо боротися за кожну хвилину тепла і світла, щоб люди залишалися в місті", - наголосив Терехов.

Пункти незламності та обігріву

Він нагадав, що в місті функціонує 101 пункт незламності. Крім того, у Харкові розгортають намети, де городяни можуть випити гарячі напої, отримати їжу, зарядити гаджети тощо. Також АТ "Укрзалізниця" планує облаштувати пункт незламності на базі потягу, щоб люди могли перебувати там у тепліпо, відомили у міськраді

На території області, за даними голови ОВА, цілодобово працюють 778 Пунктів Незламності За потреби, у пунктах можна заночувати, зарядити гаджети, звернутися по медичну допомогу тощо.

"Додатково ми підготували 354 пункти обігріву. Вже розгорнуто 33 мобільні пункти обігріву – встановлюємо їх у житлових кварталах, аби люди могли швидко туди дістатися і отримати усі необхідні послуги", - зазначив Синєгубов.

Яка ситуація з теплом у Києві та області, Харкові та Дніпрі: оновлення від віцепрем'єра03.02.26, 14:19 • 950 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Українська залізниця
Харків