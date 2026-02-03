$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Яка ситуація з теплом у Києві та області, Харкові та Дніпрі: оновлення від віцепрем'єра

Київ • УНН

Через обстріли рф у Києві без тепла залишаються понад 1176 будинків, на Київщині теплопостачання працює штатно. У Харкові та Дніпрі тривають відновлювальні роботи з повернення опалення.

Після атаки рф у Києві без тепла 1176 будинків, у Київській області теплопостачання працює у штатному режимі, тривають роботи з повернення опалення в окремих районах Харкова та Дніпра, повідомив оновлені дані віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками енергетичного селектора із Президентом України, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні ворог знову атакував об’єкти тепло- та енергогенерації – ТЕЦ і критичну інфраструктуру, що забезпечує тепло в домівках мільйонів людей. Удари завдаються тоді, коли температура опускається нижче нуля – і тепло стає питанням базового виживання", - написав Кулеба у соцмережах.

З його слів, "під атаками – енергетична інфраструктура Києва, Одещини, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Вінницької та Сумської областей".

Київ

"У столиці через обстріли без тепла залишаються мешканці понад 1176 будинків", - повідомив віцепрем'єр.

На місцях, з його слів, працюють 229 аварійно-відновлювальних бригад, із них 119 - додаткові бригади Укрзалізниці та фахівці з інших регіонів. "Сьогодні також очікуємо прибуття оперативно залучених бригад зварювальників і сантехніків", - вказав Кулеба.

Київщина

"У Київській області теплопостачання працює у штатному режимі. Навіть за відсутності електроенергії котельні житлового фонду та соціальної сфери забезпечені резервним живленням - стаціонарними й мобільними генераторами, зокрема для роботи свердловин у громадах", - зазначив віцепрем'єр.

Харків та Дніпро

"Тривають відновлювальні роботи з повернення опалення в окремих районах Харкова та Дніпра", - повідомив Кулеба.

Ситуація з водою та іншим

"Водопостачання та водовідведення після атак у всіх регіонах працюють стабільно", - вказав Кулеба.

У постраждалих громадах, за його словами, розгорнуті Пункти Незламності – люди можуть зігрітися й підзарядити гаджети.

"Це не випадковий вибір цілей. Це свідома тактика – залишити цивільних без тепла, води й світла під час морозів. Саме так виглядає геноцид: коли держава-агресор навмисно створює умови, несумісні з нормальним життям", - підкреслив Кулеба.

