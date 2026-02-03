"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована

рф завдала цілеспрямований удар проти енергетики в Україні, і кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося, вони не сприймають дипломатію всерйоз, і робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином, заявив Президент Володимир Зеленський у вівторок у соцммережах, пише УНН.

Провів селектор щодо ситуації в регіонах, і передусім в енергетиці після сьогоднішнього російського удару. Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче) - написав Зеленський.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами

З його слів, тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – "шахеди". "Значну частину вдалося збити, але не всі", - вказав Президент.

За його даними, "є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі".

Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте - вказав Зеленський.

Зараз в усіх містах і громадах, де це необхідно, за його словами, працюють ремонтні та аварійні бригади, задіяний увесь ресурс енергетичних компаній.

"Складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині", - повідомив Президент.

Він вказав, що "окремі завдання є для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ". "Очікую від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей, для нашої країни", - зазначив Глава держави.

Кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином. Слава Україні! - наголосив Зеленський.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"