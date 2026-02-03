$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 250 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 11966 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 22195 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 23103 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 24123 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 26442 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 32709 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 41801 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28372 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що рф завдала цілеспрямований удар по енергетиці України, використавши рекордну кількість балістичних ракет. Він зазначив, що москва не сприймає дипломатію всерйоз, і робота переговорної команди буде скоригована.

рф завдала цілеспрямований удар проти енергетики в Україні, і кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося, вони не сприймають дипломатію всерйоз, і робота української переговорної команди буде скорегована відповідним чином, заявив Президент Володимир Зеленський у вівторок у соцммережах, пише УНН.

Провів селектор щодо ситуації в регіонах, і передусім в енергетиці після сьогоднішнього російського удару. Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче)

- написав Зеленський.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами03.02.26, 09:30 • 2992 перегляди

З його слів, тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – "шахеди". "Значну частину вдалося збити, але не всі", - вказав Президент.

За його даними, "є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі".

Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте

- вказав Зеленський.

Зараз в усіх містах і громадах, де це необхідно, за його словами, працюють ремонтні та аварійні бригади, задіяний увесь ресурс енергетичних компаній.

"Складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині", - повідомив Президент.

Він вказав, що "окремі завдання є для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ". "Очікую від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей, для нашої країни", - зазначив Глава держави.

Кожен такий удар росії підтверджує, що ставлення в москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином. Слава Україні!

- наголосив Зеленський.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"01.02.26, 13:12 • 54345 переглядiв

Юлія Шрамко

