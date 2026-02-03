$42.970.16
50.910.12
ukenru
Эксклюзив
11:48 • 26 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла целенаправленный удар по энергетике Украины, использовав рекордное количество баллистических ракет. Он отметил, что Москва не воспринимает дипломатию всерьез, и работа переговорной команды будет скорректирована.

"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована

РФ нанесла целенаправленный удар по энергетике в Украине, и каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось, они не воспринимают дипломатию всерьез, и работа украинской переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом, заявил Президент Владимир Зеленский во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Провел селектор по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара. Это был целенаправленный удар против энергетики, и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры −20 по Цельсию и ниже (−4 по Фаренгейту и ниже)

- написал Зеленский.

"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами03.02.26, 09:30 • 2976 просмотров

По его словам, только в одном этом ударе было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых – "шахеды". "Значительную часть удалось сбить, но не все", - указал Президент.

По его данным, "есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и больше всего ущерба на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и на Киевщине, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье".

Сейчас все необходимые силы задействованы, и я поручил Министерству энергетики, МВД Украины и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами относительно дополнительных пакетов поддержки. Предметно говорю об этом сейчас с Марком Рютте

- указал Зеленский.

Сейчас во всех городах и общинах, где это необходимо, по его словам, работают ремонтные и аварийные бригады, задействован весь ресурс энергетических компаний.

"Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, также в Лозовой на Харьковщине", - сообщил Президент.

Он указал, что "отдельные задачи есть для Министерства обороны и командующего Воздушных сил ВСУ". "Ожидаю от МИД Украины и всего нашего дипломатического корпуса максимально активной работы для информирования партнеров о том, что происходит, и организации достаточной поддержки для наших людей, для нашей страны", - отметил Глава государства.

Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом. Слава Украине!

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"01.02.26, 13:12 • 54333 просмотра

Юлия Шрамко

