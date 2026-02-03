"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами

$42.970.16
07:02
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Венесуэла
Китай
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышать
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами

Киев • УНН

 108 просмотра

россия нанесла прицельный удар по энергетическим объектам Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов. Атака затронула Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Винницкую области, ранены девять человек.

"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами

Ночью снова был прицельный удар РФ именно по объектам энергетики в Украине более чем 70 ракетами, в том числе баллистикой, и 450 ударными дронами, известно о 9 пострадавших, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую атаку, пишет УНН.

Продолжается ликвидация последствий российского удара в наших регионах. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "под ударами были Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Винниччина".

По состоянию на сейчас известно, что девять человек ранены из-за атаки. Есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад.

- указал Президент.

Глава государства подчеркнул: "Везде, где это возможно, задействованы необходимые службы".

Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому необходимо максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам

- подытожил Зеленский.

Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
03.02.26, 09:02

Юлия Шрамко

