"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами

Ночью снова был прицельный удар РФ именно по объектам энергетики в Украине более чем 70 ракетами, в том числе баллистикой, и 450 ударными дронами, известно о 9 пострадавших, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую атаку, пишет УНН.

Продолжается ликвидация последствий российского удара в наших регионах. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "под ударами были Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Винниччина".

По состоянию на сейчас известно, что девять человек ранены из-за атаки. Есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад. - указал Президент.

Глава государства подчеркнул: "Везде, где это возможно, задействованы необходимые службы".

Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому необходимо максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам - подытожил Зеленский.

