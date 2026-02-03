"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами
Киев • УНН
россия нанесла прицельный удар по энергетическим объектам Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов. Атака затронула Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Винницкую области, ранены девять человек.
Ночью снова был прицельный удар РФ именно по объектам энергетики в Украине более чем 70 ракетами, в том числе баллистикой, и 450 ударными дронами, известно о 9 пострадавших, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую атаку, пишет УНН.
Продолжается ликвидация последствий российского удара в наших регионах. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов
По его словам, "под ударами были Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Винниччина".
По состоянию на сейчас известно, что девять человек ранены из-за атаки. Есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад.
Глава государства подчеркнул: "Везде, где это возможно, задействованы необходимые службы".
Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому необходимо максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам
