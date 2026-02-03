$42.970.16
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами

Київ • УНН

 • 60 перегляди

росія здійснила прицільний удар по енергетичних об'єктах України, застосувавши понад 70 ракет та 450 ударних дронів. Атака торкнулася Сумщини, Харківщини, Київщини, Дніпровщини, Одещини та Вінниччини, поранено дев'ять осіб.

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами

Уночі знову був прицільний удар рф саме по об'єктах енергетики в Україні більш ніж 70 ракетами, у тому числі балістикою, і 450 ударними дронами, відомо про 9 постраждалих, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку, пише УНН.

Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина".

Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. 

- вказав Президент.

Глава держави наголосив: "Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби".

Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на росію завершення цієї війни не буде. Зараз москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам

- підсумував Зеленський.

росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Морози в Україні
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Київ