"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами

Уночі знову був прицільний удар рф саме по об'єктах енергетики в Україні більш ніж 70 ракетами, у тому числі балістикою, і 450 ударними дронами, відомо про 9 постраждалих, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку, пише УНН.

Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина".

Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. - вказав Президент.

Глава держави наголосив: "Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби".

Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на росію завершення цієї війни не буде. Зараз москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам - підсумував Зеленський.

росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль