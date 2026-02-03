"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами
Київ • УНН
росія здійснила прицільний удар по енергетичних об'єктах України, застосувавши понад 70 ракет та 450 ударних дронів. Атака торкнулася Сумщини, Харківщини, Київщини, Дніпровщини, Одещини та Вінниччини, поранено дев'ять осіб.
Уночі знову був прицільний удар рф саме по об'єктах енергетики в Україні більш ніж 70 ракетами, у тому числі балістикою, і 450 ударними дронами, відомо про 9 постраждалих, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку, пише УНН.
Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів
З його слів, "під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина".
Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок.
Глава держави наголосив: "Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби".
Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на росію завершення цієї війни не буде. Зараз москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам
